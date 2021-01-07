Türk Telekom, 6 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom iki gün boyunca belirli illerin bazı noktalarına internet hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. İlk kesinti bugün itibariyle başlıyor.

6 İLDE BELİRLİ İÇELERDE TÜRK TELEKOM İNTERNET BAĞLANTISI KESİLECEK

Kesintilerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

* İstanbul, Ümraniye – 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

* Bitlis, Mutki – 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

* Hatay, Antakya – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

* Hatay, Hassa – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

* Antalya, Akseki – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

* Adıyaman, Merkez – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

* İstanbul, Beykoz – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

* Trabzon, Ortahisar – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00