Türkiye, internet hızında 176 ülke arasında 101’inci sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katıldığı bir çevrimiçi etkinlikte yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm mahallelerin yüzde 90’ına fiber internet geleceğini ve iki yıl içinde 24 milyon abonenin fiber hatta sahip olacağını iddia etmesi Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bülent Pala'nın tepkisini çekti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nın ‘Elektronik Sektör Raporu'na atıfta bulunan Pala, hem Türkiye'nin internet aboneliğine ilişkin hem de fiber ağa ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin çok yüksek bedellerle düşük bağlantı hızlarında hizmet aldığını söyleyen Pala, “Siyasi iktidar sektörden aldığı yüksek lisans ücretleri ile halkımızdan topladığı çok yüksek iletişim vergileri dışında kayda değer bir şey yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

20 YILDA YAPILAMADI 2 YILDA NASIL OLACAK?

Sayan’ın 2023 yılında Türkiye'nin tamamının fiber internete ulaşacağını iddia ettiğini belirten Pala, “20 yılda fiber konusunda ancak bir arpa boyu yol alındığına bakarsak bu hedef mümkün görünmüyor. BTK'nın 2020 son çeyrek raporuna bakıldığında sabit abonelerin yüzde 75’i düşük hızda bakır altyapıdan hizmet alabiliyor. 16,7 milyon abone içinde eve ya da binaya kadar fiber interneti olan sadece 4 milyon abone var. TÜİK’e göre 24 milyon hane var. Bu durumda 20 milyon fibersiz hane bulunuyor. 20 yılda 4 milyon olan fiber hane sayısı 2 yılda 24 milyona çıkar mı?” diye konuştu.

TÜRKİYE İNTERNETİ DÜŞÜK HIZDA KULLANIYOR

Türkiye'de internet trafiğinin yüzde 95’inin sabit geniş bant hatlardan sağlandığını söyleyen Pala,24 mbps ve altında hızlarda internete ulaşan abonelerin yüzde 75’lik bölümü oluşturduğunu, 100 mbps ve üzerindeki abone sayısının ise yüzde 0,1 olduğunu kaydetti.

BTK Raporunu değerlendiren Pala şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'deki toplam 190 bin baz istasyonunun fiberleşme oranı bilinmemektedir. Sektörde yaptığımız araştırmalar iyimser bir tahminle ancak yüzde 30’unun fiberleştiğini gösteriyor. Kalan baz istasyonlarının hızı kent merkezinde 500 kırsalda ise 200 Mbps şebekeye bağlı.

* Türk Telekom’un özelleştirildiği 2006 yılında fiber uzunluğu 110 bin kilometreydi. Geçen 15 yılda Türk Telokom'un 220 bin kilometrelik fiber yatırımı oldu. Türkiye’deki toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometredir.

* Türkiye'nin Güney Kore’yi yakalamak için 4 milyon Portekiz'i yakalamak için ise 7 milyon kilometre fiber döşemesi gerekmektedir.

* Türkiye’nin, Dünya internet hızı sıralamasında mobilde 134 ülke arasında 58 sabit hatlarda ise 176 ülke arasında 101’nci sırada olması altyapının durumunu ortaya koymaktadır.

* Ülkemizin telekomünikasyon altyapısı Türk Telekom’un özelleştirilmesinden bu yana şirketlerin kar hırsına teslim edilmiştir. Şirket temettülerinden ve yüksek vergilerden sonra, altyapı yatırımlarına yeterince kaynak ayrılmamıştır.