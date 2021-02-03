Türkiye’nin en çok tercih edilen mobil haber uygulaması: SÖZCÜ

Gemius Audience verilerine göre Aralık 2020 itibariyle mobil cihazlarda en çok tercih edilen haber uygulaması SÖZCÜ oldu. Birçok gazete, televizyon ve portalın haber uygulamasını açık ara geride bırakan SÖZCÜ, akıllı telefon uygulamalarında en çok tercih edilen medya kuruluşu oldu.

Türkiye’de uzun süredir IAB Türkiye bünyesinde internet ölçümleme araştırması yapan Gemius araştırma şirketine ait Gemius Audience verilerine göre, SÖZCÜ mobil uygulaması, 2020’nin Aralık ayında 2,3 milyon gerçek kişi tarafından kullanıldı.

Ekim ve Kasım 2020 aylarında olduğu gibi bu alanda açık ara önde olan SÖZCÜ, Türkiye’nin en çok tercih edilen mobil haber uygulaması olmaya devam etti ve liderliğini korudu.

Haber Uygulaması / Aralık 2020 Gerçek Kullanıcı

SÖZCÜ 2.378.480

TV Haber Sitesi 1.011.920

Gazete Haber Sitesi 685.360

İnternet Haber Sitesi 547.040

TV Haber Sitesi 390.000

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