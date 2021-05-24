Twitter, bazı bot hesaplarının faydalı olduğuna karar verdi

Çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi, Twitter da tonlarca insan dışı hesapla boğuşuyor. Teknoloji firması bazı yararlı bot hesaplarını etiketlemek istiyor.

Sosyal medya platformu; kullanıcıları en yakın COVID-19 aşılama merkezine yönlendiren, hava durumu raporları sağlayan veya deprem uyarıları veren bot hesapların yararlı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de bu hesapları ortadan kaldırmak yerine etiket sistemiyle varlıklarını sürdürmelerine izin verecek.

Twitter, bu Temmuz’dan itibaren otomatik hesap etiketlerinin belirli hesaplar için kullanıma sunulacağını söyledi. Etiket; hesabı yararlı bilgilerin tedarikçisi olarak işaretlemekle kalmayacak, aynı zamanda hesabı kimin çalıştırdığını da gösterecek. Bu tür hesaplardan gelen tweet’ler, akışta göründüklerinde özel bir işarete sahip olacak.

Twitter, hesap etiketlerinin Temmuz ayından itibaren otomatik olarak kullanıma sunulacağını söyledi, ancak bot hesaplarının yararlı olarak etiketlenmek için başvuruda bulunup bulunamayacağı konusunda henüz yorum yapılmadı.

Bot hesaplar bir yana, uygulama ayrıca vefat eden kullanıcıların hesaplarını anmak için özel bir etiket de oluşturmayı planlıyor.

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