Twitter, Erdoğan’la birlikte bazı devlet başkanlarının hesaplarını etiketleyecek

Sosyal medya devi Twitter, önümüzdeki haftadan itibaren devlet başkanlarının kişisel hesaplarının yanı sıra devlet tarafından işletilen Twitter hesaplarında yeni etiketlemeler yapacağını duyurdu.

Twitter’ın dün açıkladığı yeni düzenlemeyle,kullanıcıların daha bilinçli bir deneyim yaşamalarına yardımcı olmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE, TAYLAND, BAE 17 ŞUBAT’TA

Twitter, Ağustos ayında, hükümetlerde kilit pozisyondaki yetkililerinin ve devlete bağlı medya kuruluşlarının hesaplarını etiketleme planlarını ilk defa açıklamıştı. Şirket bu durumu “yaygın ad tanınması, medyanın ilgisini ve kamu bilinci” gibi nedenlere dayandırarak tanımlamıştı. Şimdiki adım ise sosyal medya devinin rotayı farklı bir yöne çevirmiş olması olarak yorumlanıyor.

Twitter hükümete bağlı hesaplardaki etiketlerini 16 yeni ülkeye de yayıyor. Ağustos ayında yaptığı açıklamada listede yalnızca Çin, Fransa, Rusya Birleşik Krallık ve ABD vardı, ancak şimdi Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan’ı da ekliyor. Sırbistan, İspanya, Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri 17 Şubat’ta başlayacak.

Tüm bunlara ek olarak Twitter, perşembe günü yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda devlete bağlı medya hesaplarına ek etiketler uygulamayı planladığını söyledi. Bu hamle için uzun bir süre geç kalınmış olsa da, kullanıcılarının en azından doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak için nihayet kesin değişiklikler yapıyor.

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