Twitter, işletmeler için yeni tasarımını test ediyor

Test aşamasındaki tasarımda web sitesi adresi, şirket lokasyonu ve hakkında gibi bilgiler yer alıyor. Sosyal medya platformu; işletmelerin adres bilgilerini bir haritaya ve çalışma saatlerini içeren bilgileri de “hakkında” bölümüne taşıdı.

Şirket, yeni profil türü ile işletmelerin, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, yayıncıların, içerik oluşturucuların ve Twitter’ı iş için kullanan herkesin müşterileri tarafından görüntülenmesini istedikleri belirli bilgilerin yer almasına izin vereceğini söylüyor. Platform, bu yenilik ile insanların yerel işletmeleri ziyaret etmelerini kolaylaştırmaya ve dolayısıyla küçük dükkanların pandemi sırasında kaybetmiş olabilecekleri işi yeniden kazanmalarına yardımcı olabilir.

Twitter yeni özelliğini, ABD’deki küçük bir işletme grubuyla test etmeye başladı. Sosyal medya platformunun önümüzdeki aylarda daha fazla hesaba bu özelliği sunması bekleniyor.

Like our new look? Today we're launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021