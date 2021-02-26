Twitter, ücretli abonelik sistemi “Süper Takip”i duyurdu

Yıllardır dile getirilen “Twitter’da tweet atmak paralı olacak” dedikodusu kısmen de olsa gerçek oluyor. Son yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelen Twitter, yeni özelliğine kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu özellik öncekilerin aksine ücretli olacak.

TWİTTER’DAN SÜPER TAKİP ÖZELLİĞİ

Twitter, “Süper Takip” özelliğini duyurdu. Süper Takip adı verilen özellik ile Twitter kullanıcılarının takipçilerine ücret karşılında ekstra içeriğe erişim sağlamasına olanak tanıyacak.

Ücret ödeyen aboneler bonus tweet’ler, bir topluluk grubuna erişim, bir haber bültenine abonelik veya desteğinizi gösteren bir rozete erişebilecek.

Twitter bunu, içerik oluşturucuların ve yayıncıların doğrudan hayranları tarafından ödeme almalarına olanak tanımanın bir yolu olarak görüyor.

Bir model ekran görüntüsünde Twitter, bir kullanıcının bir dizi avantaj elde etmeleri için ayda 4,99 ABD doları ücret aldığı bir örnek gösterdi.