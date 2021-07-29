Twitter yeni bir e-ticaret özelliğini test ediyor

E-ticaretin gün geçtikçe büyümesi ve sosyal medya platformlarının bu konuda atılımlarda bulunması devam ederken bir yeni hamle de Twitter’dan geldi. Platform, Shop Module ismini verdiği yeni özelliğini test etmeye başladı. Shop Module ile kullanıcılar, Twitter uygulamasından ayrılmadan işletme hakkında daha fazla bilgi edinmek ve alışveriş yapmak için ürünler arasında gezinebilecek.

Twitter, yeni özelliği ile corona virüsü pandemisi sırasında patlayan ve önümüzdeki üç ila beş yıl içinde büyümesi öngörülen, sosyal ticaret tüketici pazarından yararlanmayı planlıyor.

“E-TİCARETİ YENİDEN KEŞFETMEK İSTİYORUZ”

Twitter, e-ticarete ilk olarak 2014 yılında, ürün bağlantılarını tweet’lere yerleştiren “Şimdi Satın Al” düğmesiyle giriş yaptı. Şirket, o zamandan beri reklam satışlarına odaklanmaya çalıştı, ancak geçen bahar Twitter Analyst Day’de e-ticareti yeniden keşfetmeye niyetlendiklerini açıkladı.

Twitter Analyst Day 2021’de, Twitter’dan Bruce Falck, “İnsanların Twitter’a markalarla etkileşim kurmak ve en sevdikleri ürünleri tartışmak için geldiklerini biliyoruz. Artık sadece birkaç tıklama ile ürünleri takip edebilecekler” diyerek yeni özelliğin sinyallerini vermişti.

Twitter ayrıca bu yılın başlarında işletmelerin; adreslerini, telefon numaralarını ve çalışma saatlerini profillerinde görüntülemelerini sağlayan Profesyonel Profiller gibi e-ticaretle ilgili birkaç özelliği de tanıtmıştı.

Tech Crunch’ın haberine göre Shop Module, henüz test aşamasında ve şu anda yalnızca yaşam tarzı, perakende ve eğlence alanlarında yaklaşık 12 işletme tarafından kullanılabiliyor.

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