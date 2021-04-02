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Twitter’a bir kötü haber daha

Rusya'da idari mahkeme, sosyal medya platformu Twitter aleyhine açılan davada şirketi 3.2 milyon Ruble para cezasına çarptırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:14, 02/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Twitter’a bir kötü haber daha

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından sosyal medya platformu Twitter’a açılan dava, başkent Moskova’da yer alan Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Twitter üzerinden yayınlanan yasaklı paylaşımların kaldırılmaması ve Rusya’daki yasal mevzuata uyulmaması gerekçesiyle Twitter’ı 3 milyon 200 bin ruble (340 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırdı.

Rusya’daki Navalny’e destek gösterilerinden sonra yapılan paylaşımları kaldırmayan Twitter, şu ana kadar 8.9 milyon Ruble (950 bin TL) para cezasına çarptırılmış oldu.

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