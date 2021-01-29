Twitter’a yeni özellik: Birdwatch

Özellikle son Amerikan seçimlerinden sonra internet üzerinde paylaşılan içeriklerin doğruluğu daha fazla sorgulanmaya başlandı. Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter ise bu sorunu çözmek için “yalan haberi” engeleyecek bir özelliği test etmeye başladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 1000 Amerika merkezli kullanıcılardan oluşan pilot sistem, platform üyelerine anlamlı bir bağlam sağlamak veya ‘iddiaların doğruluğunu değerlendirmek’ için tweetlere topluluk notları ve ek açıklamalar eklemelerine Wikipedia tarzı bir formatta izin verecek. Yani haber niteliğinde bir içeriğin paylaşımı için kullanıcının kaynak göstermesi gerekecek.

“ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ”

Şimdilik, bu notlar yalnızca yardımcı bir web sitesi aracılığıyla görüntülenebilir, ancak Twitter Ürün Sorumlusu Başkan Yardımcısı Keith Coleman bu notların sürekli olarak görülebilmesi için sıkı bir biçimde çalıştıklarını, “Geniş ve çeşitli katkıda bulunanların notlarını küresel Twitter kullanıcıları için doğrudan ve tweetlerde görünür hale getirmek için ciddi bir çabamız var” diyerek açıkladı.

Coleman, “İnsanların güvendiği ve değerli bulduğu bağlamı ekleyerek, yanıltıcı bilgi yayıldığında bu yaklaşımın hızlı yanıt verme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

“YANLIŞ BİLGİYE NOT DÜŞÜN”



Birdwatch olarak adlandırılan bu yeni uygulama, “Yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz paylaşıma not düşün” şeklinde bir ibarenin paylaşımlara ekleneceği, böylece diğer kullanıcılar için paylaşım hakkında uyarıda bulunabileceği ve konuyla ilgili alternatif bilgilerin eklenebileceği bir tasarım olarak geliştirildiği kaydedildi.

KULLANICIYA PUAN VERME İMKANI

Bu yeni uygulama sayesinde yanlış bilgi paylaştığını düşündüğünüz kullanıcıya puan verme imkanınız da olacak.

Yeni topluluk odaklı uygulamanın ortaya çıkma sebebi, Twitter’da eşi benzeri görülmemiş düzeyde siyasi yanlış bilgilerin çoğaldığı ABD’deki zorlu 2020 başkanlık seçimlerinin ardından geldi.

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