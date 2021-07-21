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Twitter’a yeni özellik! Test ediliyor, görüntüsü paylaşıldı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, "iOS kullanan bazılarınız, yanıtlarda yukarı veya aşağı oy vermek için farklı seçenekler görebilir" ifadeleriyle test ettiği yeni özelliğin görüntüsünü paylaştı.

Güncellenme: 22:30, 21/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Twitter’a yeni özellik! Test ediliyor, görüntüsü paylaşıldı

Twitter Destek hesabından, sosyal paylaşım ağında test edilen yeni özellikle ilgili açıklama yapıldı.

“OLUMSUZ OYLARINIZ HERKESE AÇIK DEĞİL”

Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

* iOS kullanan bazılarınız, yanıtlarda yukarı veya aşağı oy vermek için farklı seçenekler görebilir.

* Bir toplantıda alakalı bulduğunuz yanıt türlerini anlamak için bunu test ediyoruz, böylece daha fazlasını göstermenin yolları üzerinde çalışabiliriz.

* Olumsuz oylarınız herkese açık değil, oylarınız beğeni olarak gösterilecek.

Twitter Destek hesabı, test edilen söz konusu özellikle alakalı bir fotoğraf da paylaştı.

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