Twitter’a yeni özellik! Test ediliyor, görüntüsü paylaşıldı

Twitter Destek hesabından, sosyal paylaşım ağında test edilen yeni özellikle ilgili açıklama yapıldı.

“OLUMSUZ OYLARINIZ HERKESE AÇIK DEĞİL”

Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

* iOS kullanan bazılarınız, yanıtlarda yukarı veya aşağı oy vermek için farklı seçenekler görebilir.

* Bir toplantıda alakalı bulduğunuz yanıt türlerini anlamak için bunu test ediyoruz, böylece daha fazlasını göstermenin yolları üzerinde çalışabiliriz.

* Olumsuz oylarınız herkese açık değil, oylarınız beğeni olarak gösterilecek.

Twitter Destek hesabı, test edilen söz konusu özellikle alakalı bir fotoğraf da paylaştı.