Twitter’da paylaştığınız yanlış aşılanma bilgileri başınıza bela olabilir

Sosyal medya platformları arasında en popülerlerinden biri olan Twitter, hafta başında yaptığı açıklamada COVID-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler paylaşan tweet’leri etiketlemeye başlayacağını duyurdu. Etiketler, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi resmi kurumlardan alınan ilgili bilgilere bağlantılar içerecek.

Yeni etiketler Facebook'un yanlış bilgilendirme önlemlerine ve Twitter’ın salgının başlarında uygulamaya başladığı eylemlere benziyor. Yanıltıcı tweetlerin altında, resmi kaynaklardan veya Twitter’ın kurallarından gelen bilgilerle bağlantılar içeren metinler olarak görünürler.

Twitter, COVID-19 yanıltıcı bilgi politikasında etiketleme için belirli kriterlere sahip. Ancak genel olarak şirket, beş yanlış veya yanıltıcı bilgi kategorisini hedefler:

-Virüsün doğası hakkında yanlış bilgi

Tedavilerin etkinliği ve önleyici tedbirler hakkında yanlış bilgi

Sağlık tavsiyeleri ile bağlantılı olarak düzenlemeler, kısıtlamalar ve muafiyetler hakkında yanlış bilgi

Virüsün yaygınlığı ve enfeksiyon veya ölüm riski hakkında yanlış bilgi

Yanıltıcı bağlantılar (örneğin, bir doktor veya halk sağlığı görevlisi olduğunu iddia etmek)

Etiket eklemek, Twitter’ın 2020 seçimleri sırasında kullandığı yanlış bilgilerle savaşmak için daha büyük stratejinin bir parçası oldu ve politikacıların tweetlerine yanlış bilgiler eklediklerinde etiketler ekledi.

Twitter’ın farklı sayıda ihtar için verdiği çeşitli cezaları aşağıda görebilirsiniz:

Tek ihtar: hesap düzeyinde işlem yok

İki ihtar: 12 saatlik hesap kilidi

Üç ihtar: 12 saatlik hesap kilidi

Dört ihtar: 7 günlük hesap kilidi

Beş veya daha fazla vuruş: kalıcı uzaklaştırma