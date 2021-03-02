Twitter’da paylaştığınız yanlış aşılanma bilgileri başınıza bela olabilir

Sosyal medya platformları arasında en popülerlerinden biri olan Twitter, hafta başında yaptığı açıklamada COVID-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler paylaşan tweet’leri etiketlemeye başlayacağını duyurdu. Etiketler, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi resmi kurumlardan alınan ilgili bilgilere bağlantılar içerecek.
Yeni etiketler Facebook'un yanlış bilgilendirme önlemlerine ve Twitter’ın salgının başlarında uygulamaya başladığı eylemlere benziyor. Yanıltıcı tweetlerin altında, resmi kaynaklardan veya Twitter’ın kurallarından gelen bilgilerle bağlantılar içeren metinler olarak görünürler.
Twitter, COVID-19 yanıltıcı bilgi politikasında etiketleme için belirli kriterlere sahip. Ancak genel olarak şirket, beş yanlış veya yanıltıcı bilgi kategorisini hedefler:
Etiket eklemek, Twitter’ın 2020 seçimleri sırasında kullandığı yanlış bilgilerle savaşmak için daha büyük stratejinin bir parçası oldu ve politikacıların tweetlerine yanlış bilgiler eklediklerinde etiketler ekledi.
Twitter’ın farklı sayıda ihtar için verdiği çeşitli cezaları aşağıda görebilirsiniz:
Tek ihtar: hesap düzeyinde işlem yok
İki ihtar: 12 saatlik hesap kilidi
Üç ihtar: 12 saatlik hesap kilidi
Dört ihtar: 7 günlük hesap kilidi
Beş veya daha fazla vuruş: kalıcı uzaklaştırma