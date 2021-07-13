Twitter’dan itiraf: “Birkaç sahte hesaba mavi tik verdik”

Twitter’ın yaşadığı sorun, veri bilimcisi Conspirador Norteño’nun 16 Haziran’da oluşturulmuş altı doğrulanmış hesabı keşfetmesiyle ortaya çıktı. Hesapların hiçbiri tek bir tweet göndermediği ve ikisi profil resimleri için stok fotoğraf gibi görünen görseller kullandığı hale onaylanmıştı.

Twitter Daily Dot’a yaptığı açıklamada, “Az sayıda sahte hesabı yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık” dedi.

Twitter kısa süre önce, bir hesabın doğrulanmaya değer olması için “gerçek, dikkate değer ve aktif” olması gerektiği gibi bir dizi uygunluk kriteriyle herkese hesap doğrulama uygulamasını başlatmıştı. Ancak sahte hesapların hiçbiri bu kriterlere uygunluk göstermiyordu.

Norteño, bir Twitter ileti dizisinde onaylanmış sahte hesapları şu şekilde tanımladı; altı hesapta ortak olarak 976 şüpheli takipçi var, hepsi 19 Haziran ile 20 Haziran arasında oluşturulmuş ve bunların büyük bir kısmı AI tarafından yapılan profil resimleri kullanıyor. Norteño, hesapların toplamda en az 1212 hesaptan oluşan bir botnetin parçası olduklarını söylüyor.

Twitter, altı doğrulanmış hesaptan beşini askıya aldı. Altıncı hesap ise kendi profilini devre dışı bırakmış gibi görünüyor.

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