Uber çalışanlarına maaş, tatil ücreti ve emekli maaşı ödeyecek

Türkiye’de yasaklanan araç çağırma uygulaması Uber, İngiltere’deki 25 yaş üzeri sürücülerinin en azından Ulusal Yaşam Ücreti olan asgari ücreti bu sistemde çalışarak kazanabileceklerini açıkladı. Bu durum, Amerika merkezli firmanın 2016 yılında bir sürücünün İngiltere’de başlattığı yasal süreci kaybetmesinden bir ay sonra geldi.

Uber, BBC’ye, sürücülerin koşullarındaki değişikliğin daha yüksek ücretler anlamına gelmesini beklemediğini de söyledi.

Sendika liderleri ve istihdam uzmanları, UbeSENDİKA: “ÖNEMLİ ADIM”r’in hamlesinin iş ekonomisi için geniş kapsamlı sonuçları olacağını söyledi. İşçi hakları için savaşan Uber sürücülerini temsil eden Bates Wells’in avukatı Rachel Mathieson, bunu “çok önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirdi.

Geçen ay Yüksek Mahkeme duruşmasında Uber, üçüncü taraf bir rezervasyon acentesi olduğunu ve şoförlerinin serbest meslek sahibi olduğunu iddia etmişti. Ancak mahkeme, sürücülerinin asgari yasal, tatil ve emeklilik haklarına sahip oldukları anlamına gelen bir kategori olan işçi olduğuna karar verdi.

Şirket, birçok ülkedeki sürücüleri tarafından işçi olarak mı yoksa serbest meslek sahibi olarak mı sınıflandırılmaları gerektiği konusunda sorgulanıyor.

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