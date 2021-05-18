UFO görüntülerinde yeni tanıklar ortaya çıktı… İstihbaratın eski bir numarası: Olmaya devam ediyor

ABD’de geçtiğimiz haftalarda basına sızan UFO görüntüleri medyanın gündeminden düşmüyor. ABD Donanması tarafından kaydedilen görüntülerle ilgili Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) önümüzdeki dönemde bir rapor yayınlaması beklenirken, UFO’lara tanık olan yeni isimler ortaya çıktı.

CBS'te yayınlanan 60 Dakika programı Florida Senatörü Marco Rubio, ABD Donanması’nda pilot olarak görev yapan Dave Fravor, Alex Dietrich ve Bill Clinton ile George W. Bush döneminde istihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olan Christopher Mellon’ı ağırladı.

SENATÖR: CİDDİYE ALMALIYIZ

Ulusal İstihbarat Direktörü’nden söz konusu UFO olaylarına ilişkin bir rapor sunmasını isteyen Rubio, cisimlerin yabancı kaynaklı gözlem faaliyetlerine ilişkin tehdit olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Rubio, “Kongre’de bu konuda bir endişe var. Rusya ve Çin bazı teknolojiler geliştirdi. Eğer bu öyle bir şeyse büyük bir istihbarat tehdidi olur. Bunu ciddiye almak istiyoruz” dedi.

‘BİZİM UÇAKLARIMIZDAN DAHA İYİ’

Dave Fravor ve Alex Dietrich, programda yaptıkları açıklamada tanık oldukları olaylar sırasında 2004 yılında Pasifik Okyanusu’nda bir eğitimde olduklarını anlattı.

Gemideki gelişmiş radar sisteminin birden fazla uçan cisim tespit ettiğini belirten Fravor, “Saniyeler içerisinde 80 bin ft alçalabiliyordu. Bir kanat ya da yakıt izine dair bir şey yoktu. Onu takip etmeye çalıştığımızda bir anda gözden kayboldu. Ancak çok kısa süre sonra 60 mil ötede yeniden radarda belirdi. Kimin yaptığını bilmiyorum ama orada bizim uçaklarımızdan daha iyi bir şey vardı” ifadelerini kullandı.

‘TEKNOLOJİLERİNİ ANLAMIYORUZ’

ABD Donanması tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında Tanımlanmamış Hava Olayları Görev Gücü (UAPTF) kurulduğunu hatırlatan Christopher Mellon ise, “Pentagon, hava sahasını ihlal eden hava araçları olduğunu kesinlikle kabul ediyor. Bu oluyordu ve olmaya da devam ediyor. Nereden geldiklerini bilmiyoruz ve teknolojilerini anlamıyoruz” diye konuştu.

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