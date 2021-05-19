Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

UFO görüntülerini Barack Obama da doğruladı: Ne olduklarını bilmiyoruz

ABD Donanması tarafından kaydedilen UFO görüntüleri hakkında bir açıklama da Barack Obama’dan geldi. Eski başkan, görüntülerin doğru olduğunu, konuyla ilgili pek fazla detay paylaşamayacağını ve konuyla ilgili araştırmaların hâlâ devam ettiğini söyledi

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:27, 19/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
UFO görüntülerini Barack Obama da doğruladı: Ne olduklarını bilmiyoruz

James Corden ile The Late Late Show’a konuk olan Barack Obama'dan son günlerde dünya basınını meşgul eden konulardan biri olan UFO görüntüleri hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Eski başkan, kısa süre önce viral hale gelen ve askeri hedefleri taciz eden UFO videolarını gördüğünü doğruladı. Obama, ayrıca yayında söyleyemeyeceği bazı şeyler olduğunu da açıkladı.

“NASIL HAREKET ETTİKLERİNİ AÇIKLAYAMIYORUZ”

James Corden’a, “Gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilemediğimiz nesnelerin görüntülerinin ve kayıtlarının olduğu doğru. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz. Rotaları, kolayca açıklanabilecek türde değil. Hâlâ araştırmaya ve bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar; ancak bugün size rapor edebileceğim hiçbir şey yok” dedi.

Donanması tarafından kaydedilen görüntülerle ilgili Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir rapor yayınlaması beklenirken, UFO'lara tanık olan yeni isimler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Bill Clinton ile George W. Bush döneminde istihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olan Christopher Mellon da konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı; “Pentagon, hava sahasını ihlal eden hava araçları olduğunu kesinlikle kabul ediyor. Bu oluyordu ve olmaya da devam ediyor. Nereden geldiklerini bilmiyoruz ve teknolojilerini anlamıyoruz.”

 

İlginizi ÇekebilirUFO görüntülerinde yeni tanıklar ortaya çıktı... İstihbaratın eski bir numarası: Olmaya devam ediyorUFO görüntülerinde yeni tanıklar ortaya çıktı... İstihbaratın eski bir numarası: Olmaya devam ediyorİlginizi ÇekebilirUFO'ları kaydeden ABD Donanması pilotu konuştu: Her gün bizi izliyorlarUFO'ları kaydeden ABD Donanması pilotu konuştu: Her gün bizi izliyorlarİlginizi ÇekebilirDonanma gemilerinden gelen UFO görüntüleriDonanma gemilerinden gelen UFO görüntüleri
ABD Dünya Obama söz taciz Teknoloji
Yayınlanma Tarihi:11:47,