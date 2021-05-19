UFO görüntülerini Barack Obama da doğruladı: Ne olduklarını bilmiyoruz

James Corden ile The Late Late Show’a konuk olan Barack Obama'dan son günlerde dünya basınını meşgul eden konulardan biri olan UFO görüntüleri hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Eski başkan, kısa süre önce viral hale gelen ve askeri hedefleri taciz eden UFO videolarını gördüğünü doğruladı. Obama, ayrıca yayında söyleyemeyeceği bazı şeyler olduğunu da açıkladı.

“NASIL HAREKET ETTİKLERİNİ AÇIKLAYAMIYORUZ”

James Corden’a, “Gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilemediğimiz nesnelerin görüntülerinin ve kayıtlarının olduğu doğru. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz. Rotaları, kolayca açıklanabilecek türde değil. Hâlâ araştırmaya ve bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar; ancak bugün size rapor edebileceğim hiçbir şey yok” dedi.

Donanması tarafından kaydedilen görüntülerle ilgili Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir rapor yayınlaması beklenirken, UFO'lara tanık olan yeni isimler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Bill Clinton ile George W. Bush döneminde istihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olan Christopher Mellon da konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı; “Pentagon, hava sahasını ihlal eden hava araçları olduğunu kesinlikle kabul ediyor. Bu oluyordu ve olmaya da devam ediyor. Nereden geldiklerini bilmiyoruz ve teknolojilerini anlamıyoruz.”

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