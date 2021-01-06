Ülkeyi ayağa kaldıran haber: Netflix’e zam geliyor

Corona virüsü salgını dolayısıyla dünya çapında birçok insan başta Netflix olmak üzere dijital içerik platformlarının karşısına geçti. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Netflix ise Birleşik Krallık’ta yeni bir tartışmanın merkezine oturdu.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi The Sun, Netflix’e zam geleceğini ve Şubat ayındaki faturada mevcut kullanıcıların bu artışı hissedeceğini duyurdu.

YILDA 240 TL FAZLA

The Sun’ın haberine göre Netflix’in farklı aboneliklerinde farklı artışlar meydana gelecek. Platformda aylık 8.99 İngiliz poundu (yaklaşık 90 TL) ödenerek kullanılan standart abonelik fiyatı 9.99 pounda (yaklaşık 100 TL), farklı cihazlarda kullanmaya imkan tanıyan premium abonelik ise 11.99 İngiliz poundundan (yaklaşık 120 TL) 13.99 İngiliz pounduna (yaklaşık 140 TL) çıkarılacak.

Bu durumda İngiliz kullanıcıların cebinden yılda yaklaşık 24 İngiliz poundu (yaklaşık 240 TL) fazla çıkacağını aktaran İngiliz basını mevcut kullanıcıların bu değişimi Şubat ayındaki faturada göreceğini yazdı.

Türkiye’de Netflix tarafından henüz resmi olarak açıklanmış bir fiyat artışı öngörülmüyor.