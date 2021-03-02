Uygulama üzerinden dijital doğum kontrol

Adet izleme uygulaması Clue, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) doğurganlık olasılıklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için, kullanıcıların adet döngülerini yakından takip eden istatistiksel modelleme kullanan dijital doğum kontrol işlevini başlatmak için izin aldığını duyurdu.

Doğum kontrolü için kesin bir fiyat veya lansman tarihi vermeyi reddeden Clue, şu anda yaklaşık 13 milyon kullanıcıya sahip. Ancak bu işlev için Clue, “premium” özelliği devreye alacak.

“YUMURTLAMA NE ZAMAN”

Uygulama, yumurtlamanın ne zaman meydana geleceğini tahmin etmek için dönem başlangıç ​​tarihleri, vücut ısısı ve servikal mukustaki değişiklikler gibi temel ölçütleri yaygın olarak kullanan doğum kontrolünün Doğurganlık Farkındalık Yöntemlerinin bir sürümü olarak işlev görecek.

Ancak Clue, doğurganlığı öngörmek için tek bir ölçüme (dönem başlangıç ​​tarihinize) dayanarak modelleme yapacak. Riskli günlerde, kullanıcıların hamileliği önlemek için ya seksten tamamen uzak durmaları ya da prezervatif gibi alternatif doğum kontrol yöntemlerini kullanmalarını önerecek.

Clue ekibinin başındaki Lynae Brayboy, TechCrunch'a “Zamanla kişiselleşiyor, böylece birey döngüsünün birinci günü gibi yüksek riskli günler ile düşük riskli günlerinin zaman aralığını kişiselleştirebiliyoruz” dedi.

Doğru kullanıldığında, Clue, “tipik kullanım” altında istenmeyen gebeliği önlemede yüzde 92 ve “mükemmel kullanım” altında yüzde 97 etkili olduğunu iddia ediyor.