Uzay yarışında Richard Branson Jeff Bezos’u geçebilecek mi?

Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte 20 Temmuz’da Blue Origin ile uçacağını açıklayarak uzay konusunda sıkı rakipleri olan Elon Musk’ı ve Richard Branson’ı bir adım geride bırakmayı başardı. Ancak Virgin Galactic ile ilgili ortaya atılan iddia Amazon kurucusunu hüsrana uğratabilir.

DailyMail’in haberine göre milyarder iş insanı Branson’ın Virgin Galactic’i Bezos kardeşlerin uçuşundan iki hafta önce uzaya bir yolculuk gerçekleştirebilir.

BRANSON UZAYDAYKEN BEZOS HÂLÂ BEKLİYOR OLACAK

Çıkan haberler doğruysa, 70 yaşındaki Branson, 4 Temmuz hafta sonu boyunca VSS Unity SpaceShipTwo roket uçağıyla uzaya uçarken, 57 yaşındaki Bezos’un Blue Origin’in New Shepard uzay aracıyla fırlatılması için 20 Temmuz’a kadar beklemesi gerekecek.

Ayrıca bir kaynak Virgin Galactic’in uçuşunu, Jeff ve Mark Bezos’un uçuş tarihini açıklamasından önce planlamaya başladığını söyledi. Uçuş, Virgin Galactic’in ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) bir operatör lisansı alması şartına bağlı.

Üç girişimci arasında yaşanan rekabet kızışmaya devam ederken uzay yolculukları için de milyarlarca dolar harcamaya devam ediyorlar. Musk Mars’ta bir koloni kurmaktan bahsederken, Bezos uzay yolculukları planlıyor ve Branson ise turistik amaçlı kısa yörünge altı geziler düzenlemeyi hedefliyor.

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