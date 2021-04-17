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Van Gölü fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile Soyuz  MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:44, 17/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Van Gölü fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü

ISS’te 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

NASA’nın resmi internet sitesinde düzenlenen yarışmanın kazananı olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins, kozmonotlarla birlikte yerel saatle 10.55’te Kazakistan’ın Jezkazgan kentine yaklaşık 150 kilometre mesafedeki bir bozkıra iniş yaptı.

Rubins böyle iniş yaptı.

Astronot ve kozmonotların, ISS’te 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji alanlarında 44 farklı deney gerçekleştirdikleri bildirildi.

RUBINSE VAN KEDİSİ HEDİYESİ

Öte yandan, fotoğrafın birinci olmasıyla Van’ın tanıtımına büyük katkı sunan Rubins’i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı.

Rubins’in çektiği Van Gölü fotoğrafı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rubins’i kente davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şevli, Rubins için çok güzel bir Van kedisi ayırdıklarını belirtti.

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