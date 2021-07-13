Venüs’te yaşam arayan bilim dünyası ikiye bölündü

Geçen yıl, bir grup bilim insanının Venüs’ün atmosferinde bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen ve dolayısıyla bir biyo-imza olarak kabul edilen fosfini tespit ettiklerini açıklamasıyla bilimsel bir tartışma başladı. Bu yılın başlarında başka bir ekip, gazın fosfin değil, kükürt dioksit olduğunu söyledi. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda bugün yayınlanan son ekibin bulguları, Venüs’ün aktif volkanlara sahip olabileceğini gösteriyor.

Cornell Üniversitesi’nden gezegen bilimcisi ve makalenin ortak yazarı Jonathan Lunine, bir üniversite basın bülteninde “Fosfin bize Venüs’ün biyolojisi hakkında bilgi vermiyor. Bize jeolojiyi anlatıyor. Bilim, bugün veya çok yakın geçmişte aktif patlayıcı volkanizmaya sahip bir gezegene işaret ediyor” dedi.

VENÜS’ÜN GİZEMİ HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Ancak Venüs’te fosfin olup olmadığı ve onu neyin üretmiş olabileceği gizemi çözülmekten çok uzak. Gezegenin yüzeyini gizleyen yoğun atmosfer nedeniyle Venüs’ün tektoniğinin gözlemlenmesi zor. Gezegenin yüzeyine dair birkaç görüntü,1970’lerin ve 80’lerin Sovyet Venera programından ve Venüs’ün bulut örtüsünü delip geçebilen Macellan Orbiter tarafından alınan radar taramalarından geliyor.

Lunine’nin ekibinin vardığı sonuçlar, Mauna Kea’daki James Clerk Maxwell Teleskobu ve Şili’deki ALMA teleskop dizisi kullanılarak toplandı. Araştırmacılar, Magellan tarafından toplanan bazı görüntülerin patlayıcı volkanizma yapabilen jeolojik özellikleri gösterdiğini söyledi. Daha önce, Avrupa’nın Venus Express yörünge aracından alınan veriler de gezegenin aktif volkanlara sahip olabileceğini gösteriyordu.

Venüs’ün gizemini çözmek için ise henüz zaman var. 2030 civarında, NASA’nın DAVINCI+’ı, VERITAS yörünge aracı ve Avrupa Uzay Ajansı’nın EnVision yörünge aracı, en yakın komşu gezegenin diğer özelliklerinin yanı sıra atmosferik yapısını ve yüzey tektoniğini incelemek için Venüs’e gidecek.

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