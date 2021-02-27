Virgin Galactic uzay yolculuğunu erteledi

Virgin Galactic, Virgin SpaceShip Unity’nin roketle çalışan bir sonraki testinin Mayıs ayına kadar yapılmayacağını duyurdu. Fırlatma, ek teknik kontroller yüzünden durduruldu. Şirketin 2021 yılı başında gerçekleştirmesini hedeflediği fırlatma bir sonraki yıla ertelendi.

Gecikme haberi, Virgin Galactic’in hisselerinin Perşembe günü 45.04 dolardan 36.69 dolara düşmesine neden oldu. Virgin ayrıca, bu yaz dört kayma test uçuşu ve dört motorlu uçuş başlamadan önce 30 Mart’ta SpaceShipThree’yi tanıtacağını duyurdu.

273 MİLYON DOLAR ZARAR

Virgin geçen yıl 273 milyon dolarlık net zarar bildirdi. 2020’nin son çeyreğindeki 74 milyon dolarlık zarar da buna dahil.

Investor’s Business Daily’ye göre CEO Michael Colglazier, “Bu dönemin sonunda, VSS Unity’nin özel astronotları uçurmaya başlayacağını ve SpaceShipThree’nin 22’nin başlarında olmasını beklediğimiz uçuş testini tamamlayacak bir konumda olmasını bekliyoruz” dedi.

Bu, 2021’in ilk çeyreği için olan tahminden bir yıl sonraya denk geliyor.

Virgin, perşembe günü paylaştığı bir tweet ile uzay aracının bu yaz gerçekleştireceği bir dizi süzülme ve roketle çalışan test uçuşlarına girmeden önce, 30 Mart’ta halkı SpaceShipThree ile tanıştıracağını duyurdu.

ELON MUSK VE JEFF BEZOS’LA REKABET

Richard Branson’un havacılık şirketi, uzaya ilk turist gönderen olmak için Elon Musk’tan SpaceX ve Jeff Bezos’un Blue Origin ile rekabet ediyor.

VSS Unity’deki geçiş 250 bin dolara mal oldu ve Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber dahil olmak üzere 600’den fazla rezervasyonu var. Altı kişilik bir gemide seyahat süresi, tahmini 90 dakikadır.

Virgin Galactic’in asıl hedefi haziran 2020’de turistik uçuşlara başlanmasıydı ancak pandemi ve bununla birlikte oluşan ekonomik sorunlar durumu direkt olarak olumsuz etkiledi.

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