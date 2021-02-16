Vücuttaki birçok veriyi ölçen yama

California Üniversitesi (UC) San Diego tarafından tasarlanan yumuşak yama, kan basıncını, nabzı ve glikoz seviyelerinin yanında kardiyovasküler sinyalleri ve biyokimyasal seviyeleri de izleyebilen yeni bir teknoloji… Kimyasal sensörlerle donatılmış esnik bir polimer tabakası olan yeni tasarım gelecekte ticari bir noktaya geldiğinde hayat daha da kolaylaşacak.



“PANDEMİDE YÜZ YÜZE ZİYARETLERİ AZALTIR”

Nanomühendislik alanında doktora yapan Lu Yin, “Bu tür bir giyilebilir bir cihaz, altta yatan tıbbi sorunları olan kişilerin kendi sağlıklarını düzenli olarak izlemeleri açısından çok yararlı olacaktır” dedi. Lu Yin, “Ayrıca, özellikle COVID-19 salgını sırasında, insanlar kliniğe yüz yüze ziyaretleri en aza indirirken, uzaktan hasta izleme için harika bir araç görevi görecektir” diye konuştu.

Deri bandı olarak da nitelendirilen teknoloji sepsisin başlangıcını ve diğer kronik durumları da algılayabiliyor. Araştırmacılar, yamanın hem hastanedeki hem de hastane dışındaki hastalara fayda sağlayabileceğine inanıyor.

UZAKTAN İZLEMEYE İMKAN VERECEK

Cihaz, yoğun bakımda olanlar için, birden fazla izleme cihazını ortadan kaldıracak ve evdekiler için sağlık uzmanlarının, hastaların bir tesiste kalmasına gerek kalmadan izlenmesine imkan tanıyacak.

UC San Diego’da nanomühendislik üzerine çalışan Prof. Dr. Joseph Wang, “Buradaki yenilik, tamamen farklı sensörleri alıp bunları bir damga kadar küçük tek bir küçük platformda birleştirmemizdir. Bu giyilebilir cihazla çok fazla bilgi toplayabiliriz ve bunu günlük aktivitede rahatsızlığa veya kesintiye neden olmadan invazif olmayan bir şekilde yapabiliriz.” diye konuştu.

Şu anda, sensörün okumalarını görüntülemek için bir güç kaynağına ve bir tezgah üstü makineye bağlanması gerekiyor. Nihai hedef, bunların hepsini yamaya koymak ve her şeyi kablosuz hale getirmektir. Lin, “Tamamen giyilebilir eksiksiz bir sistem yapmak istiyoruz” dedi.