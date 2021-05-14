WhatsApp dayatmasında son gün: Yarın ne olacak?

Facebook'un bünyesinde bulunan sohbet uygulaması WhatsApp'ın kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreci yarın başlıyor. Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacak ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacak. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatılmıştı.

Söz konusu güncellemenin Avrupa ülkelerinde zorunlu olmaması tepkileri daha da arttırmıştı. Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında re'sen soruşturma başlatmış, #WhatsappıSiliyoruz hashtag'li tepki kampanyaları sosyal medyada trend olmuştu.

WHATSAPP’DA YARIN NE OLACAK?

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağıyla ilgili son günün 15 Mayıs olduğu ve bu tarihten sonra hala sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı belirtildi.

İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.

MADDE MADDE YAŞANACAKLAR

* 15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak.

* Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.

* Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz.

* Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.

* Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp'ı kullanamayacaksınız.

SİLECEĞİM DİYEN DE VAR ENDİŞEM YOK DİYEN DE

WhatsAppın hayatını kolaylaştırdığını söyleyen 43 yaşındaki Güzellik Uzmanı Eda Güngördü, “WhatsApp, hayatımızı kolaylaştırıyor, kullanmaktan çok memnunum. Ama başka bir uygulamaya da geçebiliriz, ona da alışırız. İnsanların özel hayatını sosyal medyaya yansıtmalarını doğru bulmuyorum. Gençlere kötü örnek olabiliyor. Ben aktif kullanıcı değilim.” dedi.

“BİLDİRİM GELİRSE KULLANMAYI BIRAKIRIM”

Kararı olumlu karşılamadığını belirten 47 yaşındaki taksici Kadir Sarı ise “WhatsApp ve Facebook kullanıyorum. Gizlilik politikasını onaylamam yönünde bir bildirim gelirse uygulamadan çıkarım. Başka bir uygulamaya geçerim” diye konuştu.

“ENDİŞEM YOK KULLANACAĞIM”

Sosyal medya olmazsa hayatında boşluk olacağını söyleyen 29 yaşındaki Emre Savcı da “Günümün büyük bir kısmı sosyal medyada geçiyor. Sıklıkla Instagram ve WhatsApp kullanıyorum. Kararı normal karşılıyorum, uygulamaları kullanmamız için birçoğu bizden izin istiyor. Detaylarını okumadan, kabul ediyoruz. Endişem yok çünkü isteyen zaten istediği bilgiye çok kolay ulaşıyor. Karar doğru değil ama mecbur bırakılıyoruz. Daha kolay olduğu için WhatsAppı kullanıyorum. Çevredeki insanların çoğu da işlerini bu uygulamadan görüyor. Bizlere büyük kolaylık sağlıyor, kullanmaya da devam edeceğim” diye konuştu. (İHA-DHA)