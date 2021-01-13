WhatsApp grup ve sohbetleri Google’a sızdı

Dünyanın dört bir yanından geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanım şartları ve gizlilik politikasını 8 Şubat günü değiştireceğini duyurdu.

Son düzenleme, bir önceki kullanım şartlarında geçen “Facebook reklam ve ürünleriyle ilgili deneyiminizin iyileştirilmesi amacıyla WhatsApp hesap bilgilerinizin Facebook’la paylaşılmamasını seçebilirsiniz” ibaresini kaldırarak, bu veri paylaşımının zorunlu olduğunu ima ediyordu.

Bu nedenle son bir haftadır tartışılan WhatsApp’ın platformdanda yer alan bir dizi grup ve kullanıcı profiliyle sohbetlerin Google Arama aracılığıyla dışarıdaki kullanıcılar tarafından erişilebilir hale geldiği ortaya çıktı.

Hata, internetteki herkesin Google araması yaparak özel olsalar bile gruplara katılmasına olanak veriyordu.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan bu sızıntı siber güvenlik araştırmacısı olan Rajshekhar Rajaharia’ya göre WhatsApp tarafından düzeltildi.

WhatsApp’ın platformunda böyle bir hatayla 2019’da da karşılaşılmıştı.