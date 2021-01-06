WhatsApp için 2021 yılında 6 yeni özellik geliyor

Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına yeni özellikler eklemeye 2021 yılında da devam etmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP’A GELMESİ BEKLENEN YENİ ÖZELLİKLER

Whatsapp’tan 2021’de yayınlanması beklenen 6 özellik şu şekilde:

Çoklu cihaz desteği: Yeni özellik kullanıcıların cihazlarını birbirine bağlayarak tek hesapta görüntülemesine olanak sağlayacak

WhatsApp Web masaüstü uygulamasıyla arama yapma: Özelliğin kullanıma girmesiyle masaüstü uygulamalarından sesli arama yapılabilecek.

Videoları sessize alma: Uygulamanın kullanıcılara videoları sessize alabilecekleri bir özellik sunması bekleniyor.

Tatil Modu: WhatsApp, bir süre önce bu özelliği ‘Arşivlenen Sohbetleri Yoksay’ adı altında geliştirmeye başlamış, ardından çalışamaları durdurmuştu. Tatil Modu (Vacation Mode) ile söz konusu özellik bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp’ın önümüzdeki günlerde bu özelliği Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Sigorta: Platform, bu özellik ile Hindistan’daki kullanıcılarının WhatsApp üzerinden sağlık sigortası ve emeklilik programları satın almalarının yolunu açacak.

Kaçırılan grup aramalarına dahil olma: Bu güncelleme ile kullanıcılar kaçırdıkları grup aramalarına sonradan dahil olabilecek. Böylece artık katılımcı eklemek için grup görüşmesinin yeniden başlatılmasına gerek kalmayacak.

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