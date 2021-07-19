WhatsApp, spam ve sahte haberlere karşı 2 milyon hesabı engelledi

Yaklaşık iki milyar kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması, bir ay içinde (15 Mayıs ile 15 Haziran arasında) kural ihlali yapan hesapları temizledi. Şirket, yüksek ve anormal oranda mesaj gönderen kullanıcıları hedeflediğini söyledi. WhatsApp, yasakların yüzde 95’inden fazlasının otomatik veya toplu mesajlaşmanın yetkisiz kullanımından kaynaklandığını ekledi.

Kullanıcılar mesajları pek çok kere ilettiğinde yasaklar tetiklendi ve uygulamanın bir mesajın diğer kişilere veya gruplara kaç kez iletilebileceğine ilişkin koyduğu yeni sınırını aştı. Nisan 2020’de açıklanan sınır, spam mesajların ve dolandırıcılığın yayılmasıyla mücadele etmek için uygulanmaya başlandı.

HİNDİSTAN’DAKİ OLAYLARDAN UYGULAMA SORUMLU TUTULUYOR

Hindistan, 400 milyondan fazla kullanıcısıyla WhatsApp’ın en büyük pazarı olsa da ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarında sahte haberler içeren mesajlar sorumlu tutuldu.

WhatsApp, her ay dünya çapında yaklaşık sekiz milyon hesabı engellemek için AI teknolojisini kullandığını da söyledi. Kimin yasaklanacağına karar vermek için profil, grup fotoğrafları ve açıklamaları ile hesaplardan gelen davranışsal sinyaller gibi bilgileri kullanıyor. Diğer kullanıcılar tarafından gönderilen raporlar da sahte hesapların yakalanmasına yardımcı oluyor.

“ZARAR VERMEDEN ÖNCE HESAPLARI TESPİT ETMEYE ODAKLANDIK”

WhatsApp yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Özellikle bu hesapları önlemeye odaklandık, çünkü zararlı aktiviteyi ilk etapta durdurmanın, zarar oluştuktan sonra tespit etmekten çok daha iyi olduğuna inanıyoruz. Kötüye kullanım tespiti, bir hesabın kullanımında üç aşamasında ortaya çıkar: Kayıt sırasında; Mesajlaşma sırasında ve kullanıcı raporları ile engellemeler şeklinde aldığımız olumsuz geri bildirimlere yanıt olarak.”

Platform, uçtan uca şifreleme nedeniyle uygulamada gönderilen spam mesajların hiçbirinin okumadığını da sözlerine ekledi.

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