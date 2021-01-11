WhatsApp tartışılırken Google’dan dikkat çeken paylaşım

Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin hakkınızda birçok şeyi bildiği bir sır değil. Hatta hakkımızda bildikleri muhtemelen bizim bildiğimizden çok daha fazla. Buna en güzel örnek ise Google Haritalar ile kendinizi takip edip, konum geçmişinizi görebilirsiniz.

9to5Google tarafından tespit edilen, Google Haritalar şu anda, bulunduğunuz yerlerin konum geçmişinize göre dökümünü veren bir e-posta olan “2020 Zaman Çizelgesi güncellemesi”‘ni kullanıma sunuyor. Bu özet aylık olarak da sunulurken, 2020 güncellemesi seyahat alışkanlıklarınızın geçen yıl boyunca nasıl göründüğünü ve değiştiğini gösterecek.

2020 genel olarak seyahati ve hareketi ciddi şekilde etkileyen corona virüsü pandemisinin yılıydı.

KAÇ KİLOMETRE YÜRÜDÜĞÜNÜZÜ DE GÖSTERİYOR

Pandemi seyahat yaşam tarzımızı engellemiş olsa da nereye gitmeyi başardığımızı görmek yine de ilginç olabilir. 9to5Google’a göre güncelleme, seyahat ettiğiniz şehirleri ve yerleri gösteren bir haritanın yanı sıra “trendler” adlı yeni bir bölüm de içeriyor. Bu bölüm size alışverişe veya yemek yemeye gittiğiniz yerlere ne sıklıkla gittiğinizi anlatıyor. Google Haritalar'ın Zaman Çizelgesi ayrıca kaç km yürüdüğünüzü de sizinle paylaşabiliyor.

Özelliği kullanmak için, Google hesap ayarlarınızda Konum Geçmişi’nin açık olması gerekiyor. Bununla birlikte, Web ve Uygulama Etkinliği gibi başka ayarlarınız açıksa, Google sitelerini, uygulamalarını ve hizmetlerini kullanırken, Konum Geçmişi’ni duraklatmış veya konum verilerinizi silmiş olsanız bile Google konum verilerinizi yine de kaydedebilir.

Özelliğin ayarlar sayfasından zaman çizelgenizi ve konum bilgilerinizi istediğiniz gibi düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Neyse ki Google, Zaman Çizelgenizin herkesin görmesi için uygun olmadığını söylüyor.