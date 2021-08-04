WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunacağız

WhatsApp, açıldıktan sonra sohbetten kaybolan yeni özelliği 'bir kez görüntülenen fotoğraf ve videoları' kullanıma sunacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada "Bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunacağımız bu özellikle, gizli ve kaybolan medya göndermenin bu yeni yolu hakkında geri bildirim almayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

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WhatsApp, blog sitesi üzerinden yeni özelliğiyle ilgili açıklama yaptı. Bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunacaklarını belirttiği özelliğiyle ilgili, WhatsApp, “Açıldıktan sonra sohbetten kaybolan ve kullanıcılara gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni özelliğimiz, Bir Kez Görüntülenen fotoğraf ve videoları kullanıma sunuyoruz” duyurusunda bulundu.

YENİ ÖZELLİĞİN DETAYLARI BELLİ OLDU

WhatsApp’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

* Telefonlarımızda fotoğraf veya video çekmek hayatımızın böyle büyük bir parçası haline gelmiş olsa da paylaştığımız her şeyin kalıcı bir dijital kayıt haline gelmesi şart değil. Birçok telefonda, çektiğiniz fotoğraflar fotoğraf galerinizde sonsuza kadar yer kaplar.

* Bu nedenle, bugün, açıldıktan sonra sohbetten kaybolan ve kullanıcılara gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni özelliğimiz, Bir Kez Görüntülenen fotoğraf ve videoları kullanıma sunuyoruz.

* WhatsApp’ta gönderdiğiniz tüm kişisel mesajlarda olduğu gibi, Bir Kez Görüntülenen medya da uçtan uca şifreleme ile korunduğundan WhatsApp bunları göremez. Bunlar yeni bir “tek seferlik” simgesiyle açık bir biçimde işaretlenir.

* Medya görüntülendikten sonra, o sırada sohbette neler olduğu konusunda herhangi bir karışıklığı önlemek amacıyla mesaj “açıldı” olarak görünecektir.

* Bu haftadan itibaren herkesin kullanımına sunacağımız bu özellikle, gizli ve kaybolan medya göndermenin bu yeni yolu hakkında geri bildirim almayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

‘BİR KEZ GÖRÜNTÜLE’ ÖZELLİĞİ HAKKINDA

“Daha fazla gizlilik için WhatsApp'ta alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra sohbetten kaybolan fotoğraf veya videolar gönderebilirsiniz” açıklaması yapan WhatsApp, yeni özelliği için şu ifadeleri kullandı:

* Bu medyalar, alıcının Fotoğraflar veya Galeri uygulamasına ya da klasörüne kaydedilmez.

* Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde gönderdiğiniz fotoğraf veya videoları daha sonra tekrar görüntüleyemezsiniz.

* “Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf ya da videoları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

* Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış bir fotoğraf veya videonun alıcı tarafından açıldığını görebilmeniz için alıcının okundu bilgisini etkinleştirmiş olması gerekir.

* Bu şekilde gönderilen ve gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmadığınız fotoğraf veya videolar, süresi dolduğu için sohbetten silinir.

* Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde göndermek istediğiniz her fotoğraf veya video için medyayı bir kez görüntüle özelliğini seçmeniz gerekir.

* Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış ve yedekleme yapıldığı sırada henüz açılmamış olan medyalar, yedekleme dosyasından geri yüklenebilir. Fotoğraf veya video açılmışsa ilgili medya yedeklemeye dahil edilmez ve geri yüklenemez.

* Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanan fotoğraf veya videoları yalnızca güvendiğiniz kişilere gönderin.

* Örneğin, mesajlaştığınız kişi, ilgili medya kaybolmadan önce medyanın ekran görüntüsünü veya ekran kaydını alabilir. Gönderdiğiniz medyanın ekran görüntüsü veya ekran kaydı alındığında size bilgi verilmez.

* Gönderdiğiniz medya kaybolmadan önce, fotoğraf makinesiyle veya başka bir cihazla bu medyanın fotoğrafını veya videosunu çekebilir.

* Gönderdiğiniz şifrelenmiş medyalar, gönderildikten sonraki birkaç hafta boyunca WhatsApp'ın sunucularında saklanabilir.

* Bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak şekilde ayarlanmış medyaların alıcı tarafından şikayet edilmesi halinde, ilgili medya WhatsApp'a iletilir.