WhatsApp’a ihbar özelliği geliyor

Geçtiğimiz haftalarda çeşitli teknoloji platformlarında WhatsApp’ın önemli bir özellik kazanacağı ortaya çıkmıştı ve yeni özellik beta programında yayınlandı. Beta programına gelen güncellemeyle bir sohbet üzerinden WhatsApp’ın doğrudan destek merkezine ulaşılabilecek. Kullanıcılar şikayetlerini bu yöntemle kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

APPLE KULLANICILARI İÇİN NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL

Yeni özellik şu anda sadece Android kullanıcılarının test programında yer alıyor. Android kullanıcılarının tamamına ne zaman sunulacağı bilinmiyor, bunun yanında Apple kullanıcıları da henüz yeni özellikten faydalanamıyor.