WhatsApp’a ‘video sesi’ güncellemesi geldi

WhatsApp’ın yeni özelliği, arka planda gerçekten kötü veya rahatsız edici sesi olabilecek bir video gönderirken oldukça kullanım kolaylığı sağlayacak.

TEK TIKLA VİDEO SESSİZ OLARAK GÖNDERİLEBİLECEK

WhatsApp'ın kendi kamera uygulamasıyla çekilen bir videoyu ya da galerinizde mevcut bulunan bir videoyu, yeni özellik sayesinde sessiz olarak gönderebileceksiniz. Videodaki ortam sesini başkalarıyla paylaşmak istemeyenler için ve gereksiz gürültülü videolar için büyük kolaylık sağlayacak olan bu özellik, Android kullanıcıları için sunuldu.

Android kullanıcıları Play Store üzerinden uygulamayı v2.21.3.19 sürümüne güncelleyerek özelliği kullanmaya başlayabilirler. iOS kullanıcıları için ise güncelleme henüz sunulmadı.