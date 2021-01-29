Whatsapp’tan tartışılacak yeni adım: Biyometrik veriyle kimlik doğrulama

Veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapması nedeniyle milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp, bu kez web uygulamasında yapacağı değişiklik nedeniyle tartışılmaya başlandı.

WHATSAPP’A BİYOMETRİK VERİ İLE GİRİŞ

TechCrunch sitesinde yer alan habere göre; WhatsApp yeni bir güvenlik adımını kullancılarına sunacak. Buna göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında gösterilen bir QR kodunun telefona okutulması yardımıyla girilebilen Whatsapp Web’e biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor.

FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı veri paylaşımı krizi sonrasında, “verileri toplamak için yeni bir adım mı” sorusu akıllara geldi.

Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.

WhatsApp ayrıca kullanıcılarına bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma opsiyonu sunduğu da belirtildi.

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