Windows 10X’in özellikleri adım adım ortaya çıkıyor

Birkaç ay içinde resmi olarak tanıtılması beklenen Windows 10X’e dair ortaya çıkan detaylar kullanıcıları heyecanlandırmaya başladı. Windows 10X’te dokunmatik ekran kullanmak, akıllı telefonlardakine benzer bir deneyim sunacak ve görsel olarak önemli yenilikler gelecek.

DOKUNMATİK LAPTOP KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRACAK

Yayınlanan videolarla ortaya çıkan detaylara göre Windows 10X'te parmağınızı görev çubuğundan yukarı doğru kaydırdığınızda uygulama çekmecesine ulaşabileceksiniz. Uygulama arası geçiş yapmak istediğinizde ise parmağınızı ekranın sağından ya da solundan içe doğru kaydırıp, açık olan uygulamalar arasında geçiş yapabileceksiniz.

WIN32 KONUSU NETLİK KAZANMADI

Windows 10X ile ilgili ortaya çıkan detaylarla Win32 konusu da merak konusu oldu. Uygulama geliştiricileri yeni sürümde Win32 uygulamalarını yükleyip çalıştırabilmek için ayarlar kısmında hızlı bir geçiş yapabilecek. Ancak bu özelliğin Windows 10X’in çıkışından bir süre sonra aktif olması bekleniyor.