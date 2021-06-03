Yahudi karşıtı söylemleri yüzünden Google’daki görevinden oldu

The Washington Free Beacon isimli web sitesi bu hafta Bobb’un 2007’de yazdığı “Eğer Yahudi Olsaydım” başlıklı bir blog gönderisini ortaya çıkardı. Kamau Bobb, blog’unda yer verdiği “Yahudi olsaydım, savaşa ve kendimi savunmak için öldürmeye olan doyumsuz iştahımdan endişe duyardım” sözler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Bobb’un, yazıyı 2007 sonlarında Lübnan ve İsrail arasında ortaya çıkan şiddet olaylarının ardından yazdığı anlaşıldı.

Beacon, blog gönderisinden uzun alıntılar içeren Bobb hakkındaki hikayeyi yayınladıktan sonra, önde gelen birkaç Yahudi grubu Bobb’un kovulması gerektiğini tweetledi.

“ARTIK ÇEŞİTLİLİK EKİBİMİZİN BİR PARÇASI DEĞİL”

Google, bu gelişmeler üzerine Bobb’u kovmak yerine STEM odaklı bir role yönlendirdi.

Google konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çeşitlilik ekibinin bir üyesinin, Yahudi topluluğuna ve LGBTQ+ topluluğuna karşı saldırgan bir tavır sergilediği geçmiş yazıları kınadığını söyledi. Açıklamada, “Bu yazılar tartışmasız incitici. Yazar bunu kabul ediyor ve özür diledi. Artık çeşitlilik ekibimizin bir parçası olmayacak ve STEM çalışmalarına odaklanacak” dedi.

LinkedIn profiline göre Bobb, yaklaşık üç yıldır çeşitlilik başkanı rolündeydi.

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