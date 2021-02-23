Yemek pişirme programı sevenlere kötü haber

Televizyon kanallarındaki yarışmalardan YouTube’daki kayıtlarına kadar, yemek programı izlemek milyonlar için bir tutku haline geldi. Surrey Üniversitesi araştırmacıları, gönüllüler üzerinde başka birinin yemek yapmasının etkisini araştırdılar.

Gönüllülere; bir kişinin peynir sarması yaptığı videosunu izlemeleri, talimatlara göre kendi paketlerini yapmaları veya bir etkinlikten sonra başka biri tarafından yapılan sarmayı yemeleri söylendi.

Başkaları tarafından hazırlanan yemekleri izleyenler, hemen yiyebilen bir kontrol grubuna göre yüzde 14, kendi yemeklerini hazırlayanlar ise yüzde 11 daha fazla yedi.

Kendi sarmalarını hazırlayan ya da bir başkasının sarmayı hazırladığını izleyen insanlar, araştırmacılara bu şekilde yemek yeme isteklerini artırdıklarını ve daha aç hissettiklerini söyledi.

Hazırlanan bir paketin videosunu izleyen gönüllüler, önceden hazırlanmış bir ambalajlı yemeği yemeden önce bir resmi boyamak için ayrılan gruptakilerden yüzde 14 daha fazla yemek yedi. Yemekten önce dikkat dağıtıcı bir ‘aktivite yapmanın’ yemekten önce yenileni azaltmaya yardımcı olabileceği gösterildi.

Kendi paketlerini yapmak zorunda olanlar, diğer gruba göre yiyeceklerin yüzde 11 daha fazlasını yedi.

BOYAMA GÖREVİ ALANLARIN YEMEK YEME İSTEĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Araştırmacılar, “Boyama görevi nedeniyle yiyecek hakkında düşünmekten uzaklaşan grup, yemek yeme isteklerinde hiçbir değişiklik göstermedi” diye yazdı. Araştırmacılar; yiyecekleri görmek, yiyecek hakkında ne kadar düşündüğümüzü, onu ne kadar istediğimizi ve buna karşılık ne kadar yediğimizi artırıyor gibi görünüyor.

Surrey Üniversitesi’nden çalışmanın yazarı Jane Ogden’e göre, “Yiyecekleri kendimiz hazırlamak, çok duyusal olduğu için ek etkilere sahip olabilir. Aktif yemek hazırlamanın kokuları, sesleri ve tatları vücudumuza yemeğin geldiğini söyler. Bu, hem zihnimizde hem de bedenimizde ileriye dönük bir yanıt oluşturarak bizi yemeye hazır hale getiriyor.” dedi.

Yiyecek hazırlamanın yiyeceklere olan güvenimizi artırmasının da mümkün olduğunu, bu da bizi yeni veya farklı bir şey denemeye karşı daha az temkinli hale getirdiğini söyledi.

Yazarlar hazırlanan sağlıksız yiyecekleri izlemenin, tükettiğiniz sağlıksız yiyeceklerin miktarını artırabileceğini, bu nedenle TV ‘de geçirdiğiniz zamanın daha sağlıklı yemekler hazırlayan bir programla değiştirmenin ‘iyi yemek’ tüketiminizi artırabileceğini keşfetti.

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