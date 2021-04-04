Yeni başlayanlar için koşu bilekliklerini karşılaştırdık

2019 yılının son haftalarında dünyanın karşısına dikilen corona virüsü salgını bütün dünyayı olumsuz etkiledi… Başta turizm, ulaştırma ve perakende sektörü olmak üzere birçok sektör salgından büyük yara aldı.

Sosyal mesafenin ve hijyenin önemini bir kez daha hatırlatan corona virüsü salgınının en çok etkilediği alanların başında da spor faaliyetleri geldi. Salgın ile birlikte birçok turnuva ya ertelendi ya sanal şekilde devam etti ya da iptal edildi. 2020 Tokyo Yaz Oyunları'nın bile iptal edildiği bir ortamda son yılların popüler etkinliklerinden koşu yarışları da nasibini aldı.

Geçen sadece Türkiye'de değil bütün dünyada birçok turnuva ve maraton-yarı maraton-10 K düzeyindeki yarışma ertelendi, iptal edildi ya da çok düşük yoğunluklu bir kalabalıkla gerçekleşti. Geçen yıl İstanbul'da maraton da yarı maraton da değiştirilmiş tarihleri ve az sayıda katılımcıyla gerçekleşirken 2021 koşu dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

BUGÜN İSTANBUL YARI MARATONU VAR

Antalya'da düzenlenen Runataloia ve Trabzon Yarı Maratonu koşulurken, İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak ve İzmir Maratonu ve İstanbul Maratonu için geri sayım başladı… Pandemi dolayısıyla antrenmanların aksadığı, morallerin düştüğü ve fazla kiloların alındığı bir dönemde bu koşuların sorunsuz devam etmesi büyük bir adım.

İstanbul Yarı Maratonu'na çok az bir süre kalmışken, bazı teknoloji şirketleri ile iletişime geçip son dönemde koşucuların yaşam kurtaran favori aksesuarlarından spor bileklikleri ve akıllı saatler ile ilgili bir derleme yaptık.

Son 5 yıl içerisinde büyük bir atılım gösteren ve triatlondan, koşuya, yüzmeden dağcılığa kadar birçok alanda kullanılan akıllı bileklik ve saatler gerçekten de çok geniş bir yelpazede. Bunlardan bazıları binlerce TL'lik özel yapım kayışlarla gündelik yaşamda da rahatlıkla kullanılırken, her bütçeye uygun bir spor bilekliği bulmak mümkün.

Bu yazı için üç büyük Asya şirketine ait akıllı bileklikleri inceledim. Bunlar sırasıyla Güney Kore markası Samsung'un Fit2 modeli, Çinli OPPO bünyesindeki realme Band ve Mi Smart Band 5…

Üçü de dış görünüş olarak birbirine benzeyen bu cihazların renkleri ve boyutları haricinde birçok farklılıkları mevcut.

BENZER AMA FARKLI ŞARJ İSTASYONLARI

Batarya ve şarj konusunda benzer bir performans sergileyen bu üç cihaz da bir yarı maratonda rahatlıkla size yardımcı olacaktır. Yaptığınız koşu sırasında atılan adımı, süreyi ve mesafeyi gösteren bu cihazların şarj olurken birbirinden farklı yöntemler izliyor.

Mi Smart Band 5'in ekranını kayışlardan çıkararak kutunun içerisinden çıkan manyetik şarj soketine takarak USB ile şarj edebiliyorsunuz.

Samsung'un Fit2'sini ise cihazın arkasında bulunan manyetik noktaya değecek şekilde konumlandırarak şarj ediyorsunuz.

Realme Band'de ise tamamen farklı bir yol izlenmiş. Cihazın ekranını kayışlardan çıkardıktan sonra bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Ekranın bir ucu doğrudan USB girişine giriyor. Böylelikle arada hiç kablo olmadan cihazınızı şarj edebiliyorsunuz.

Bu üç model arasında Samsung'un şarj etme yöntemi en pratik olan olarak dikkat çekerken diğer modellerde kullanılan yöntemlerin pratikliği de kişiden kişiye değişebilir elbette.

ŞARJA TAK VE İŞE BAŞLA

realme Band'de gerçek zamanlı kalp atışı ölçümü bulunurken bunun yanı sıra suya dayanıklılık da mevcut. Suya dayanıklılık kategorisi IP68 olan cihazın içerisinde yoga, koşu ve kriket gibi sporları seçebiliyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi kriket sporunun hiçbir zaman gündem olmadığı bir ülkede bu seçenek biraz gereksiz kalmış.

Fakat realme Band'in arayüzü basit ve sorunsuz. Cihazı şarja taktıktan sonra açılan cihazda koşunuz sırasındaki kalp atış hızınız, yakılan kalori, atılan adım ve dakika başına hız gibi verilere erişilebiliyor.

Burada belirtmekte fayda olduğunu düşündüğüm bir diğer detay da bu cihazın aslında dokunmatik olmadığı. Zira realme Band üzerinde bulunan dokunmatik tuş sayesinde menü arasında gezinebiliyorsunuz. Koşu sırasında ekrana bir süre bakmanıza sebep olabilir ama performansı çok da etkileyen bir durum söz konusu değil.

Realme'nin kutusundan kullanım kılavuzu ve gerekli bilgilerin çıkması da yeterli bir adım. Realme Band'de bildirimlere ulaşabilir ve müzik değiştirebilirsiniz.

EL YIKAMA ÖZELLİĞİ BİLEKLİKLERDE

Samsung'un geliştirdiği Galaxt Fit2 de aynı klasmanda bir cihaz. 1.1 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Galaxt Fit2, 5 ATM basınca dayanıklı olduğu için yüzme antrenmanları için de tercih edilebilecek bir seçenek olarak duruyor.

Koşu, yürüyüş, dinamik egzersiz, kürek ve eliptik cihazı algılayabilen ve buna göre veriler oluşturan Galaxy Fit2'nin rakiplerinden ayrılan bir diğer özelliği ise el yıkamak için hatırlatıcı sunması. Corona virüsü sebebiyle hijyenin öneminin öne çıktığı bu günlerde el yıkama hatırlatıcı ile birlikte Galaxy Fit2, antrenmanların yanı sıra gündelik yaşam için de destek sunuyor.

Samsung'un bu cihazında kısıtlı olarak da bildirimleri görebiliyorsunuz, kısa yanıtlar verebiliyorsunuz ve cihazınız üzerinden müzik değiştirebiliyorsunuz.

Samsung'un rakiplerinden sıyrıldığı bir diğer nokta da ekranın ve arayüzün değiştirilebilir olması. Bu sayede zaten kasaları birbirine benzeyen bu cihazlar arasında fark yaratma imkanınız oluyor.

SPORU FARK EDİP AYARLIYOR

Bu yarışmadaki diğer cihazlardan neredeyse hiç farkı olmayan Mi Smart Band 5'in en büyük kolaylığı manyetik şarj soketi. Plastik kayışlardan çıkardıktan sonra çok kolay şarj olan Mi Smart Band 5 de Samsung ve realme gibi farklı sporları algılayarak buna göre yanıt veriyor.

5 ATM'ye kadar suya dayanıklı olan Mi Smart Band 5 diğer rakipleri gibi hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla çalışıyor.

Etkileyici bir batarya performansı sergileyen Mi Smart Band 5 de diğer akıllı bileklikler gibi bir yarı maraton sırasında koşucuların yanında olabilir. Aynı diğer cihazlar gibi dokunmatik bir tuş aracılığıyla menü arasında geçiş yapabildiğiniz cihazın bir diğer farkı tüketiciye farklı kayış seçenekleri sunması.

Mi Smart Band 5, bütün gün kalp atışını takip edebiliyor ve bu özelliği sayesinde egzersiz sonrasında da kullanımın önünü açıyor.

Sonuç olarak eğer koşuya başlamak ve koşu performansınızı kademeli olarak takip etmek istiyorsanız, bir akıllı egzersiz bilekliği en büyük yardımcınız olacaktır. Çünkü bir antrenman sonrasında hızınızı, mesafenizi ve sürenizi en net bu tür akıllı bilekliker sayesinde izleyebilirsiniz. Günümüzde bu tür cihazlar çok artmasına rağmen fiyatları 100-300 TL arasında değişen bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Elbette piyasada daha sağlam performans gösteren ve daha detaylı verileri paylaşan ürünler de bulunmaktadır. Ama onların da fiyatları özellikleriyle doğru orantılı olarak katlanmaktadır.

Burada tercih tamamen sporcunun ve tüketicinin ne tür bir beklentisi olduğuyla ilgilidir. Fakat şunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum, en teknolojik cihazları da kullansanız, sıkı bir antrenman yapılmadığı ve performansı artıracak şekilde yaşanmadığı sürece bu tür cihazlar istediğiniz rekoru kırmanıza yardımcı olamıyor.

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