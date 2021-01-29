Yeni iOS 14 kullanıcıyı daha çok izleyecek

Apple’ın geliştiricileri reklam hedeflemesi için iOS kullanıcılarını izleme izni istemesini gerektiren yeni gizlilik özelliği, bir sonraki iOS 14 beta sürümünde, beta olmayan kullanıcılar için bu baharda planlanan tam sürümle birlikte yayınlandı.

Tim Cook’un Brüksel’deki veri gizliliği günü ile aynı tarihe denk gelen, “Bilgisayarlar, Gizlilik ve Veri Koruma konferansında” gerçekleştirdiği konuşması yeni sürümün bir açıklayıcısı niteliğindeydi.

Apple, başlangıçta bu özelliğin geçen sonbaharda iOS 14 lansmanıyla birlikte yayınlanmasını planladı, ancak geliştiricilere uyum sağlamaları için daha fazla zaman vermeleri gerekti. Böylece yeni yazılım 2021 yılına ertelendi.

Uygulama İzleme Şeffaflığı olarak adlandırılan yeni katılım gereksinimi, mobil uygulama geliştiricilerin iPhone sahiplerinden veri toplama ve bu verileri reklamlara yardımcı olmak için diğer firmalarla paylaşma yöntemlerinde önemli bir değişikliğe işaret edecek.

Apple, iPhone sahiplerinin bu tür izlemeyi devre dışı bırakmak için ayarlarına girmesine izin verdi. Şimdi ise firma, kullanıcıları bu uygulamayı devre dışı bırakma konusunda proaktif olmaya zorlamak yerine, geliştiricilerin, kurallara uymamaları veya kurallara uymamaları durumunda App Store’dan izin almalarını ya da askıya alınma veya kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalmalarına sebep veriyor.

Yapılan bu geliştirmeyle birlikte iOS üzerinden satın almak için incelediğiniz bir ürün Google Chrome ya da Instagram platformlarında olduğu gibi karşımıza başka uygulamalar içinde de çıkabilecek.

AÇIK ONAY GEREKECEK

Apple'ın yeni katılım gereksinimi, geliştiricilerin, IDFA’larının (Identifier For Adverters: Reklam verenler için tanımlayıcı) toplanmasına ve uygulamalar arasında paylaşılmasına izin vermek için iOS cihaz sahiplerinden açık onay almasını gerektirecek. Uygulama üreticileri, uygulamanın sizi izlemesine izin vermeseniz bile, reklamcılığı hedeflemek amacıyla kendilerine verdiğiniz diğer bilgileri kullanmaya devam edebilir, ancak bu bilgiler Apple'ın yeni politikası uyarınca reklam izleme amacıyla başka bir şirketle paylaşılamaz.

Apple, katılım şartını aşma girişimlerini sıkı bir şekilde denetlemeyi amaçlıyor. Örneğin, uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların katılmayı kabul etmemesi durumunda herhangi bir türden uygulama işlevini devre dışı bırakmasına izin verilmeyeceğini ve geliştiricilerin ayrıca, uygulama içi ayrıcalıklar veya hediyelerle kullanıcıları etkilemeye teşvik etmelerinin de yasaklanacağını söylüyor.

BİLGİLERİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMA GEÇMİŞİ YOK

Bu kurallar firmanın sadece kendi uygulamaları için geçerli. Ayrıca Apple’ın topladığı bilgileri başkalarıyla paylaşma geçmişi de yok.

Bunun hem Facebook gibi reklam ağlarını yürüten şirketleri hem de isimsiz şapka satıcısı gibi reklamlar için ödeme yapan şirketleri etkilemesi bekleniyor. İşte tam da bu nedenle Facebook, Apple'ın yalnızca bu yeni katılım şartını değil, aynı zamanda geçen ay App Store’da piyasaya sürdüğü uygulama gizlilik etiketlerini de içeren yeni gizlilik önlemlerinin en büyük rakibi olarak ortaya çıkıyor.

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