Yeni pil teknolojisiyle telefonlar 5 dakikada şar edilebilir

Akıllı telefonlar gibi şarj edilebilir cihazlarda kullanılan lityum iyon pilin hızlı şarj edilmesiyle ilgili en büyük sorunlardan biri, şarj işlemi çok agresif hale gelirse aşırı ısınması veya patlaması.

Cambridge araştırmacıları bu sorunu çözerek; pil hücrelerinin ne kadar şarj alabileceğini gerçek zamanlı olarak belirlemenin bir yolunu buldular. Şarj, pilin kendisine zarar vermeden uygun bir sınıra yükseltilebildi.

Nature dergisinde çarşamba günü yayınlanan çalışma, araştırmacıların pillerdeki şarj döngüleri için hız sınırlarını belirlemelerine ve ardından potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanın yollarını bulmalarına olanak tanıyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE YENİ BİR BAKIŞ

Araştırmayı yöneten Cambridge Cavendish Laboratuvarı’ndan Dr Ashkay Rao konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Lityum iyon pillerin şarj olup olmadığına bağlı olarak farklı hız limitleri olduğunu bulduk. Şarj sırasında hız, lityum iyonlarının aktif madde parçacıklarından ne kadar hızlı geçebileceğine bağlı. Boşaltma sırasında ise hız, iyonların kenarlara ne kadar hızlı yerleştirildiğine bağlı. Bu iki mekanizmayı kontrol edebilirsek, lityum iyon pillerin çok daha hızlı şarj olmasını sağlayabiliriz.”

Çalışma yakın zamanda piyasaya sürülecek akıllı telefon modellerinin şarjlarını pek etkileyemese de yeni nesil pil teknolojisinin neler getirebileceğine dair bir bakış sunuyor.

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