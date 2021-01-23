Yeni yılda daha canlı yeni Google

Arama motoru devi Google yeni yılda ‘biraz daha kabarık ve daha canlı’ bir tasarımla hizmet vereceklerini duyurdu.

Google’da renkler, dikkat dağıtmadan önemli bilgileri vurgulamak için ‘daha bilinçli’ kullanılacak. Metin boyunca kullanılan daha fazla Google yazı tipiyle metin, daha kalın ve daha büyük olacak. Bu tasarım sonuçlarıyla gölgeleri en aza indiren, uçtan uca bir tasarımla telefon ekranının daha fazlasını dolduracak bir yapıda olacak.

“YENİ BİR SOLUK”

Şirket, yeni tasarımın önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini açıkladı.

Google tasarımcısı Aileen Cheng bir blog gönderisinde, “Arama gibi bir şeyin görsel tasarımını yeniden düşünmek gerçekten karmaşık. Ekibin amacı, ekranı kalabalıklaştırmak veya arama deneyimini karmaşıklaştırmak değil, basitleştirmek. Arama sonuçlarının parlamasına izin vererek insanların etrafındaki tasarım öğeleri yerine bilgiye odaklanmalarına izin vermek istiyoruz” diye konuştu. Cheng yeni görünüme ‘yeni bir soluk!’ diyor.

Tasarım ekibi yeni tasarımın daha önceki yinelemelerinin hem koyu renkler hem de sessiz tonlarla denendiğini belirtti. Nihayetinde ekip, içeriği ve görüntüleri gölgesiz, temiz, beyaz bir arka planda yapmaya karar verdi.

Tasarım ekibi tüm bunlara ek olarak Google’ın adının ve logosunun yuvarlaklığını başlangıç noktası olarak kullandı.

Ocak 2020’de Google, arama sonuçlarını görüntüleme biçimindeki en büyük değişikliklerden birini uygulamaya koymuştu: Renk katmanları kaldırıldı ve organik isabetleri tanımlamak için küçük markalı simgeler, “faviconlar” kullanıldı. Ortaya çıkan tasarım, organik sonuçları ve reklamları ayırt etmeyi çok daha zor hale getirmişti.

Google o sırada “Masaüstü için ilk testler olumlu olsa da, her zaman kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimleri dahil ediyoruz” dedi.