YouTube, 6 bin kişilik performans mekanının perdelerini açtı

6.000 kişilik yeni bir performans mekanı olan YouTube Theatre, Hollywood Park'ta açıldı. Kurdele kesme töreni için Hollywood Park Geliştiricisi E. Stanley Kroenke, YouTube'dan Robert Kyncl ve Inglewood Belediye Başkanı James T. Butts Jr., Live Nations Konserleri'nin Strateji ve Geliştirme Başkanı Jordan Zachary hazır bulundu.

SOZCU.COM.TR

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Los Angeles’taki en yeni müzik ve eğlence mekanı olarak adlandırılan YouTube Theater’ın ilk açılış etkinlikleri eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayacak.

Güney Los Angeles’ta bir futbol stadyumu ve eğlence kompleksinin yanına açılan mekanın geniş, üç katlı cephesinin dışında YouTube’un simgesi olan büyük bir kırmızı tabelaya sahip. Şirket, tabelanın etkileşimli olduğunu ve yoldan geçenlere farklı şekillerde çarpıtılmış yansımalarını gösterebileceğini söyledi.

Şirket ayrıca önde gelen sanatçılarına yeni içerik üretebilecekleri bir stüdyo sunmaya çalışıyor.

YouTube Başkan Yardımcısı Angela Courtin, “YouTube’un dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, gerçek içerik oluşturucu ile hayran arasında her zaman yarattığı bu yakınlık devam ettirmek istediğimiz bir şey” dedi.

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