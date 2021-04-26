YouTube birçok ülkede erişime kapandı

Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu YouTube’ta erişim sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Birçok ülkedeki kullanıcılar, video izleyemedikleri ve uygulamaların açılmadığı konusunda rapor verdi.

Avrupa medyasında çıkan haberlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık’taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi.

YouTube’dan erişim engeline ilişkin konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi, kullanıcılar “sunucu problemi ve 429 hatası” ile karşılaştıklarını aktardı.

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