Youtube Kültür Trend Raporları, Youtube tarafından yayımlandı

Youtube, pandemi sürecinde insanların evde kaldığı müddetçe video içeriklerine dair rapor oluşturdu. Bu rapor Türkiye'de dahil olmak üzere 20 ülke üzerinde gerçekleşti. Rapor, koronavirüsün en aktif olduğu dönemde video içeriklerindeki izlenme oranlarına dair analiz üzerine kurulmuştur.

YouTube’un paylaştığı raporda en önemli veriler neler?

Kullanıcıların yüzde 85'i 12 ay boyunca canlı yayın izledi. Canlı yayın haricinde 2020 yılında 2 milyardan fazla video izlendi.

Etkileşim sadece video üzerinde gerçekleşmedi insanların birbirleriyle izlediği videolarda etkileşim kendini gösterdi. Kullanıcıların yüzde 79'u tek başına video izlemedi. Başkalarıyla izlenen videolar üzerine etkileşim gerçekleşti.

2020 yılında The Queen’s Gambit dizisinin etkisi büyük oldu. Youtube'ta 2020 yılında geçen seneye oranla yüzde yüzden fazla satranç videoları izlendi.

Yemek tarifleri, evde tamir olayları, el işleri pandemi sürecinde evde olan insanlar tarafından yakından incelendi. İnsanların yüzde 82'si bu tarz videolar izledi.

Son yıllarda etkisini gösteren ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepki) 2020 yılında damgasını vurdu. ASMR videoları beynin rahatlamasına sebep olan ses etkisidir. Bu tarz videolar 2020 yılında 1 milyardan fazla izlendi.

Türkiye'de kullanıcılara dair analizler neler?

Türkiye'de insanların yüzde 92'si en az bir kez canlı yayın izlemesi dikkat çekti.

Son 12 ay baz alındığında online resim içerik paylaşanların oranı oldukça yüksek: Yüzde 80.

Pandemi sürecinde insanlar birbirleriyle sohbet etmek için video izlediği ortaya çıktı. İnsanların yüzde 63'ü insanlarla sohbet etmek için video izliyor.

Türkiye'de bir videonun birden fazla izlendiği raporda yazıldı. Yüzde 92'si öğretici ve eğitici olan videoları birden fazla kez izliyor.