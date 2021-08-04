YouTube Shorts, içerik üreticilerine 10 bin dolara kadar ödeme yapacak

YouTube ve TikTok arasındaki rekabet kızıştı. YouTube Shorts içerik üreticilerine ayda 100 dolar ila 10 bin dolar arasında ödeme yapacağını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

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TikTok’un popülerliğini artırmasıyla senelerdir video izleme platformları arasındaki liderliğinin sallantıya girdiğini düşünen YouTube, ataklarına devam ediyor. Kısa videolar için kurduğu Shorts’tan sonra, platform bir de içerik üreticilerine ödeme yapacağını duyurdu.

YouTube, yeni nesil izleyicilerin dikkatini çekmek için TikTok’a rakip Shorts’u yayınladıktan sonra, şimdi de içerik oluşturucularını üretmeye teşvik etmek için bir fon ayırdığını paylaştı. Ödeme mantığının yine YouTube videolarına benzer olacağı belirtilirken kullanıcıların ayda 100 dolar ile 10 bin dolar arasında kazanabilecekleri söylendi.

Bu aydan itibaren YouTube, binlerce uygun içerik oluşturucuya ödeme yapacak. Ödemeler, 2021’den 2022’ye kadar aylık olarak gerçekleşecek. YouTube, ödemelerin izleyici konumuna ve Shorts oluşturan içerik oluşturucuların sayısına bağlı olarak aydan aya dalgalanabileceğini söylüyor.

YouTube Shorts, TikTok videoları ile benzer özellikler taşıyor. İzleyiciler bir sonraki videoyu görüntülemek için yukarı kaydırabilir, ayrıca beğenerek veya yorum ekleyerek tepki gösterebilir.

YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD ve İngiltere gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Short’a sahip olması gerekiyor.

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