YouTube’un algoritması şiddet içerikli içerikler öneriyor

Gizlilik konusunda kâr amacı gütmeyen Mozilla Vakfı, 10 aylık bir araştırma yürüttü ve gönüllüler tarafından rahatsız edici olarak işaretlenen tüm videoların yüzde 71’inin YouTube’un algoritması tarafından önerildiğini tespit etti.

Mozilla’nın, “YouTube’un algoritmasına yönelik şimdiye kadarki en büyük kitle kaynaklı araştırma” olarak tanımladığı çalışma, web tarayıcılarının YouTube kullanımlarını izleyen ve potansiyel olarak sorunlu videoları bildirmelerine olanak tanıyan bir Mozilla uzantısı sayesinde gönüllü olarak alınan verileri kullandı.

91 ülkeden 37.000’den fazla kullanıcı uzantıyı yükledi ve gönüllüler Temmuz 2020 ile Mayıs 2021 arasında 3.362 “üzücü video” işaretledi. Mozilla daha sonra işaretlenen videoları incelemek ve YouTube’un Topluluk Kuralları’nı ihlal edip etmediklerini belirlemek için Exeter Üniversitesi’nden 41 araştırmacıyla çalıştı.

Çalışmaya göre, 3.300’den fazla işaretlenmiş videonun yüzde 71’i algoritma tarafından önerildi. YouTube daha sonra katılımcıların işaretlediği 200 videoyu kaldırdı; ancak Mozilla’ya göre videolar, kaldırılmadan önce 160 milyondan fazla görüntülenmişti. Mozilla, araştırma sonuçlarını sosyal medyadan da paylaştı:

Are your @YouTube recommendations sometimes lies? Conspiracy theories? Or just weird as hell?

You're not alone. That's why we conducted a study to better understand harmful YouTube recommendations.

This is what we learned about #YouTubeRegrets ⤵️https://t.co/oSDVb0d63b pic.twitter.com/i1CtnaYN06

— Mozilla (@mozilla) July 7, 2021