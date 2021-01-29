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Youtube’a yeni özellik geliyor

YouTube sosyal medyada kısa bir video paylaşmak için bir kırpma özelliği sunmaya başladı. Clips özelliğinin yakın zamanda tüm kullanıcılara açılacağı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:15, 29/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Youtube’a yeni özellik geliyor

YouTube nihayet çevrimiçi paylaşım için kısa bir video parçası seçmenize izin veren bir kırpma özelliği geliştirdi.

Rakip video yayın platformlarının dört yıl önce böyle bir özelliği kullanıma sunmasıyla birlikte, bu haftanın YouTube duyurusunda platformun yeni özelliğinden bahsedildi.

Clips, şu anda seçkin içerik oluşturucularla test aşamasında ancak Youtube yakın zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara açacağının sözünü veriyor.

5 SANİYELİK KLİP

Yeni özellik, 5 ilE 60 saniye arasında klipler oluşturmanıza olanak tanıyor. Bunu, ister canlı yayın ister önceden yüklenmiş olsun, videonun altındaki “makas” simgesini seçerek yapabiliyorsunuz.

Giriş ve çıkış noktalarını belirledikten sonra, klibe 140 karakterlik bir açıklama ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında ise tek işlem “klibi paylaş” butonuna basmak…

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Yayınlanma Tarihi:12:05,