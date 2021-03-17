Zoom’a yeni eklentiler geliyor: Ağlayan bebek, havlayan köpek

2020 yılının ilk günlerinden itibaren hayatımıza giren corona virüsü salgınıyla birlikte online görüşme programları da oldukça popüler bir seviyeye ulaştı. Ancak insanlar video konferans toplantılarında uzun saatler geçirdikçe kaçmanın yollarını da düşünüyorlar.

Bunu göz önünde bulunduran bir sanatçı, kullanıcıların sohbet odasındaki diğer kişilerin kendilerinden ayrılmalarını isteyecekleri umuduyla ses akışlarına rahatsız edici sesler eklemelerine olanak tanıyan ‘kendini sabote edici’ bir araç yarattı.

AĞLAYAN BEBEK, HAVLAYAN KÖPEK

Zoom Escaper adı verilen ücretsiz web pencere öğesi, doğrudan mikrofon üzerinden ve toplantıya akış sağlayan sekiz farklı efekt sunuyor. Bu ses efektlerini sadece online toplantıdaki katılımcılar duyabiliyor.

Kullanıcılar ağlayan bir adam, yankı, ağlayan bebek, havlayan köpekler gibi sesler kullanabiliyor.

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