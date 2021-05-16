Başkan Ali Koç’un Fenerbahçe’ye borcu var

Sezon boyunca istikrarsız, bir iyi iki kötü, beklentilerin hep altında kalan bir Fenerbahçe izledik. Sezonun son maçında da bundan farklı bir şey yaşanmadı ve böyle bir sezona farklı bir son beklemek de hayalcilik olurdu. Maçın 90+9. dakikasında rakip kalecinin ikramıyla gelen galibiyet buruk bir vedadan fazlasını veremedi. Kayserispor karşısında oynanan futbola bakınca, şampiyonluk umutlarının son maça kalmaması, daha büyük bir travmaya neden olunmaması açısından şerdeki hayır olarak görülebilir. Sonuç itibarıyla Fenerbahçe tarihinin en uzun süre (7 sene) şampiyon olamama serisi egale edildi.

Peki, suçlu Erol Bulut mu, Ali Koç mu, Emre Belözoğlu mu yoksa futbolcular mı? Hayal kırıklığı ile sona eren sezonun ardından, şüphesiz herkesin kafasında bir portre oluşacaktır. Başkan Koç’u suçlu görenlere yaptığı ekonomik atılımlarla yanıt verilecek, Emre Belözoğlu’nu sorumlu tutanlara havlu atan takımı yeniden şampiyonluk potasına soktuğu söylenecek. Yani her tezin bir antitezi olacak. Ancak değişmeyen tek şey yine gerçekler olacak.

O da, 3 yıl önce göreve geldiğinde “Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski özünüze dönmeye hazır olun. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun” diyen Başkan Ali Koç’un sözünde duramadığıdır. Camianın ümidi ve umudu olarak başkan seçilen Koç, gelinen noktada neredeyse vadettiği hiçbir şeyi gerçekleştiremeden görev süresinin sonuna geldi. Fenerbahçe sadece bir şirket olsaydı, ekonomik olarak elde edilen kazanımların anlamı daha büyük olurdu. Ancak, Fenerbahçe 100 yılı aşkın maziye sahip, ülkenin en büyük spor kulüplerinden biri. Ve sportif başarı açısından tarihin en kötü dönemlerini geride bıraktı. Zaten bir süredir devam eden dibe vurma hâli, kurtuluş ümidi olarak görülen yönetim tarafından akılalmaz boyutlara ulaştı.

Sayın Ali Koç’un yakında yapılacak seçimlerde başkan adayı olup olmayacağı henüz net değil. Ama ortada verilmiş söz/sözler var. Yaşanan tüm kötü günlere, gerçekleşmemiş hayallere rağmen, Başkan Ali Koç’un bu taraftara mutluluk borcu var. Rekor oyla başkan seçilirken aldığı 16 bin 092 oyun karşılığını vermek için devam etmeli ve Fenerbahçe taraftarına hak ettiği günleri yaşatmak için kendisinden beklenen liderliği sergilemeli.

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Dipnot: Sezon başında kendi taraftarının bile şampiyonluk şansı tanımadığı Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın etrafında kenetlenerek büyük bir başarıya imza attı. Haklarını vermek gerek. Tüm Beşiktaşlıları ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum.