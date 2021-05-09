Bir kıvılcım düşer önce…

Henüz 3. dakikada skandal bir hatayla gol yiyen Fenerbahçe’nin, Ankaragücü maçının 35. dakikasına gelindiğinde havlu atmış bir görüntüsü vardı. Son haftalarda maçlara fırtına gibi giriş yapan takımdan kimse böyle bir başlangıç beklemiyordu. Bazen fazla konsantrasyonun yol açacağı hatalar silsilesi Fenerbahçe’yi maçtan, hatta şampiyonluk yarışından koparma noktasına getirdi.

Ancak 35. dakikada yaptığı cesur değişiklikle Emre Belözoğlu takımı adeta yeniden diriltti. Maçı izleyen herkes (ben dahil) yine Mesut Özil’den şikayetlenirken, orta saha ve ileri uç bağlantısı sorununun Mert Hakan Yandaş’tan kaynaklandığını tespit ederek, alışılmışın dışında bir şekilde oyuncu değişikliğini ilk yarının bitmesini beklemeden 35. dakikada yapması, belki de maçı getiren detaydı. Nihayetinde dakikalar sonra sağ bekten orta sahaya çektiği Ozan Tufan’ın golü kıvılcıma neden oldu.

Bir kıvılcım düştü önce, büyüdü yavaş yavaş ve o kıvılcım ikinci yarıda dev bir volkana dönüştü. İlk yarıda 35. dakikaya kadar kafası kesilmiş tavuk gibi dolanan Fenerbahçeli futbolcular gol kaçırma yarışına girdi. Net vuruşların yapılamadığı bazı pozisyonlarda da kaleci Friedrich gole izin vermeyince yine klasik sorun baş gösterdi. Golcüsüzlük…

Maçın bitimine 10 dakika kala Cisse, Thiam, Gustavo’nun sahaya sürülmesi Ozan, Mesut ve Attila’nın oyundan alınması kararı, ‘En büyük risk, risk almamaktır’ diyen Emre Belözoğlu’nun deneyeceği türden bir kumardı. Enner Valencia’nın 90+6’daki mucizevi golü olmasaydı, bu değişiklikler belki de Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki geleceğini sorgulatacaktı. Ancak İrfan Can’ın dişiyle, tırnağıyla kazıyarak yarattığı asiste, Ankaragücü savunmasının dengesini şaşırtan Fenerbahçeli kalabalık eklenince ortaya bambaşka bir senaryo çıktı.

UMUDUN ADI EMRE BELÖZOĞLU

En ufak hatanın büyük sonuçlar doğuracağı son virajda, Fenerbahçe bir şekilde dümeni dengede tutmayı başardı. Ve aslan payı şüphesiz Emre Belözoğlu’na ait. Göreve geldikten sonra takıma kattığı dinamizm, sezon başından beri beklenen istekli futbolun sahaya yansıması ve sorunları çözmedeki başarılı hamleleri reddedilemez. Özellikle Mert Hakan Yandaş’ın 35. dakikada oyundan alınmasına rağmen en ufak tepki göstermeden kenara gelmesi, Emre Belözoğlu’nun oyuncular üzerindeki etkisinin ve ağırlığının kanıtı. Gelecek sezon takımın başında olur veya olmaz başka tartışma konusu, ancak şu an camiada umudun adı Emre Belözoğlu.