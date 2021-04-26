Bu Fener’i vinç operatörü bile engelleyemez

Kasımpaşa karşısında ilk yarıda mutluluktan, ikinci yarıda korkudan baş döndüren bir Fenerbahçe vardı. Sezonun, belki de son yılların en iyi futbolunun oynandığı, ilk 45 dakikada fark atabilecekken, son dakikaları tırnak kemirerek tamamlamak Fenerbahçe camiasın son yıllardaki makus talihinin özeti gibiydi. Kasımpaşa kalesine akın akın gelinen dakikalarda Pelkas biraz daha becerikli olabilseydi, sezonun en rahat galibiyeti alınabilirdi.

Özellikle kaleci Harun Tekin’in yaptığı hatalardan ve kontrolü kaybettiği dakikalardaki bölümlerden oluşan bir klip hazırlansa, başarılı bir korku filmi fragmanı yapılır. Tabii ki futbolcu hata yapacak. Ancak ne kadar maç eksiği olursa olsun, onun deneyiminde bir kalecinin daha sakin kalması ve hata lüksünün tükendiği anlarda takımına yardımcı olması gerekir.

SOSA VE DÖNÜŞÜM

Ligde kimin şampiyon olacağı haftalardır Beşiktaş’ın insafına kalmıştı ve son haftalardaki puan kayıpları sayesinde Fenerbahçe’nin solan umutları yeniden canlandı. Ve o sırada Erol Bulut’un yerine gelen Emre Belözoğlu’nun takıma kazandırdığı ivme çok önemli. Özellikle saha içinde liderliği Jose Sosa’ya vererek, hem oyuncuyu hem de takımın oyununu dönüştürmeyi başarması ilk hocalık deneyimini yaşayan biri adına başarı olarak not edilmeli. Sezonun neredeyse 30 haftasında hayalet gibi dolanan Sosa bile, kim olduğunu hatırladı ve tekmeye kafa sokacak kıvama geldi. Birçok kez bu satırlarda sertçe eleştirdiğim Sosa, son haftalarda gerçek bir lider kimliğine bürünmüş durumda.

İÇİ BOŞ DEĞİL

Sadece Sosa değil, tüm takım yüreğiyle mücadele etmeye yemin etmiş gibi. Maç öncesi saha kenarında omuz omuza verilen o fotoğrafın, içi boş bir kenetlenme olmadığını sahadaki futbolla icraate döküyorlar. Bu istek ve arzuyu Erol Bulut döneminde göremediğimizi düşünürsek, oyuncu grubunun hocayla sorunları olduğu ve Emre Belözoğlu ile bu sorunun aşıldığını söylemek gerek.

VİNÇ OPERATÖRÜ BİLE FARK ETMEZ

Şampiyonluk yarışında kepenkleri indirmek üzere olan Fenerbahçe, biraz Beşiktaş’ın sayesinde, biraz da Emre Belözoğlu’nun dokunuşlarıyla yeniden hayata dönmüş durumda. Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki gibi karşı konulamaz bir futbol oynandığında, değil VAR operatörü, vinç operatörü de getirseniz kimse sizin başarınıza engel olamaz. En azından bu gerçeğin görülmesi açısından da önemli bir gece yaşadı Fenerbahçe.

ALANYASPOR MAÇININ ÖNEMİ

Sıradaki Alanyaspor maçı, bence hem Fenerbahçe hem de Emre Belözoğlu açısından sezonun en kritik mücadelesi olacak. Gaziantep FK, Başakşehir ve Kasımpaşa düşüşteki üç takımdı ve Fenerbahçe hepsinden galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor da son haftalarda formsuz, ancak kadro ve oyun kalitesi bakımından saydığım takımlara göre daha tehlikeli olabilecek bir ekip. Fenerbahçe eğer bu maçı kayıpsız atlatırsa, hem rakiplerine karşı fikstür avantajına sahip olacak, hem de psikolojik eşiği gerçekten geçmeyi başaracak. Emre Belözoğlu gerçek bir sınav verecek.

Alican Özcan