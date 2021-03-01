Göztepe maçındaki felaket sonucun ve futbolun devamında Caner Erkin’in kadroya alınmamasıyla artan kriz ortamı, olası bir Trabzonspor mağlubiyetiyle çok farklı sahneler yaşanmasına neden olabilirdi. Hatta Trabzonspor karşısındaki ilk 11 tercihi nedeniyle Erol hocanın son maçı olduğu bile konuşulmaya başlanmıştı. Ancak 19:00’dan itibaren ibre tam tersine, Fenerbahçe ve Erol Bulut lehine dönmeye başladı.

Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun da onayıyla Caner Erkin’in kadroya alınmaması kararını veren Erol Bulut, Attila Szalai’yi sol bekte, Ozan Tufan’ı kulübede ve orta sahada Mert Hakan-Sosa ikilisiyle sahaya çıkarak kendisine verilen desteğin ve kredinin tüm sınırlarını zorladı. Tabiri caizse, dahilik ve delilik arasındaki ince çizgide depara kalktı. Neredeyse tüm Fenerbahçe camiası hocanın çuvallama ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünürken, vurulan neşterin işe yaradığı maçın ilk dakikasından itibaren kendisini gösterdi.

Fenerbahçe’nin ekmeğine yağ sürdü

Jose Sosa ve Mert Hakan’ın sezon başından beri beklenen futbolu ortaya koyması, geçen yılın en iyi iki sol beki Caner ve Novak’tan alınamayan verimin devre arası stoper mevkisi için transfer edilen Szalai’den gelmesi ve Pelkas’ın bu takımın ilk 11’ine direkt yazılması gerektiğini ispatlayan golü, Erol hocanın planının tıkır tıkır işlemesini sağlayan en büyük etkenlerdi.

Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’nin zayıf görünen orta sahasına karşı baskın bir futbol sergilemek yerine, daha defansif bir orta saha anlayışı tercih etmesinin de sonuca katkısını es geçmemek gerek. Berat ve Flavio’nun rakip yarı sahaya neredeyse hiç uğramaması, Bakasetas’ın ileri uç oyuncularıyla arasındaki mesafenin artması, Trabzonspor’un maç boyunca kopuk bir oyun oynamasına neden oldu ve Fenerbahçe’nin planına yağ sürdü.

Erol Bulut Fatih Terim’i haklı çıkardı!

Ancak, her şeye rağmen bu galibiyet doğrudan Erol Bulut’un hanesine yazılır. Hoca, Göztepe maçıyla başlayan ve Trabzonspor maçının başlama vuruşuna kadar devam eden krizden güçlenerek çıkmayı başardı. Maç öncesi kararlarında, ilk 11 tercihinde ve oyuncu değişikliklerinde kendisinden beklenen cesur hamleleri yaparak şampiyonluk yolunda çok ama çok kritik bir virajı kayıpsız atlattı. Geçen hafta “Yaşamak cesurların hakkıdır” diyen Fatih Terim’i dolaylı yoldan da olsa haklı çıkardı.

Dipnot: Göztepe maçından sonra yazdığım yazıda, sorunun teknik-taktikten öte yönetimsel bir krizden kaynaklandığını ve bu durumun en tepeden aşağıya kadar sirayet ettiğini söylemiştim. Ve şimdi de, hafta boyunca Samandıra’da kamp kuran ve bu krizden çıkmak için net kararlar alarak Erol Bulut’a tam destek veren Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu’yu tebrik etmek gerek.

Alican Özcan